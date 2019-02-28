Son Dakika Haberleri: İzoder, 2019'un İlk 'Yalıtım Semineri'ni Erzurum'da Düzenliyor

İzoder, 2019'un İlk 'Yalıtım Semineri'ni Erzurum'da Düzenliyor

1 saat önce

Anadolu'da 'Tüm Yönleriyle Yalıtım Seminerleri' düzenlemeye devam eden İZODER, 2019'un ilk seminerini Erzurum'da gerçekleştirecek.

İzoder, 2019'un İlk 'Yalıtım Semineri'ni Erzurum'da Düzenliyor, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliği protokolü çerçevesinde şimdiye kadar 8 ilde 'Tüm Yönleriyle Yalıtım Seminerleri'ni düzenlediklerini belirten İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Levent Pelesen, "Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz seminerlerin gördüğü yoğun ilgi, Anadolu'ya açılma stratejisinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Sert kara ikliminin hüküm sürdüğü, kışların soğuk ve karlı, yazların sıcak ve kurak geçtiği Erzurum'da yalıtım hayati öneme sahip bir konu olduğundan, seminerimize ilginin yüksek olacağına inanıyorum" dedi.

İZODER (Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği), 'Tüm Yönleriyle Yalıtım Seminerleri-Erzurum'u; Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işbirliği ile 7 Mart Perşembe günü Polat Erzurum Resort Otel'de düzenliyor. Seminere, kamu ve sektör temsilcileri ile alanında uzman isimler konuşmacı olarak katılacak.

Politek partnerliğinde, Aspol, Filli Boya/Capatect, İzocam, Kalekim, Mardav, MegaBoard, Terrawool sponsorluğunda düzenlenen seminerde; öğretim üyeleri, mimar, mühendis ve STK temsilcileri gibi sektörün tüm bileşenleri ve tarafları bir araya gelecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:59 Kaynak: Bültenler

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vergi Daireleri Bugün 21.00'e Kadar Açık Olacak Savcının Halı Sahada Gözaltına Aldırdığı Öğretmen Konuştu: Sırf Kendisi Oynamak İçin Bizi Sahadan Çıkarttı

Savcının Öğretmenleri Gözaltına Aldırdığı Olayda, Halı Saha Sahibi Konuştu Yeşilçam'ın Unutulmaz Oyuncusu Aytaç Arman Adana'da Toprağa Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 15:37:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzoder, 2019'un İlk 'Yalıtım Semineri'ni Erzurum'da Düzenliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]