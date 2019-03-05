Son Dakika Haberleri: İzoder, 2019'un İlk 'Yalıtım Semineri'ni Erzurum'da Düzenliyor

İzoder, 2019'un İlk 'Yalıtım Semineri'ni Erzurum'da Düzenliyor

26 dakika önce

Ülke genelinde yalıtım bilincini artırmak, kamu ile sektör temsilcilerini buluşturmak ve vatandaşlara çözüm önerileri sunmak amacıyla Anadolu'da 'Tüm Yönleriyle Yalıtım Seminerleri' düzenlemeye devam eden İZODER, 2019'un ilk seminerini Erzurum'da gerçekleştirecek.

İzoder, 2019'un İlk 'Yalıtım Semineri'ni Erzurum'da Düzenliyor, System.String[]
Ülke genelinde yalıtım bilincini artırmak, kamu ile sektör temsilcilerini buluşturmak ve vatandaşlara çözüm önerileri sunmak amacıyla Anadolu'da 'Tüm Yönleriyle Yalıtım Seminerleri' düzenlemeye devam eden İZODER, 2019'un ilk seminerini Erzurum'da gerçekleştirecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliği protokolü çerçevesinde şimdiye kadar 8 ilde 'Tüm Yönleriyle Yalıtım Seminerleri'ni düzenlediklerini belirten İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Levent Pelesen, "Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz seminerlerin gördüğü yoğun ilgi, Anadolu'ya açılma stratejisinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Sert kara ikliminin hüküm sürdüğü, kışların soğuk ve karlı, yazların sıcak ve kurak geçtiği Erzurum'da yalıtım hayati öneme sahip bir konu olduğundan, seminerimize ilginin yüksek olacağına inanıyorum" dedi.

İZODER (Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği), 'Tüm Yönleriyle Yalıtım Seminerleri-Erzurum'u; Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işbirliği ile 7 Mart Perşembe günü Polat Erzurum Resort Otel'de düzenliyor. Seminere, kamu ve sektör temsilcileri ile alanında uzman isimler konuşmacı olarak katılacak.

Politek partnerliğinde, Aspol, Filli Boya/Capatect, İzocam, Kalekim, Mardav, MegaBoard, Terrawool sponsorluğunda düzenlenen seminerde; öğretim üyeleri, mimar, mühendis ve STK temsilcileri gibi sektörün tüm bileşenleri ve tarafları bir araya gelecek. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:46 Kaynak: İHA

Erzurum, Güncel
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