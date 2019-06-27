Son Dakika Haberleri: İZODER'den "Tüm Yönleriyle Yalıtım Semineri"
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İZODER'den "Tüm Yönleriyle Yalıtım Semineri"

19 dakika önce

Bursa'da, Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneğince (İZODER) "Tüm Yönleriyle Yalıtım Semineri" düzenlendi.

İZODER'den
Bursa'da, Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneğince (İZODER) "Tüm Yönleriyle Yalıtım Semineri" düzenlendi.
Kentteki bir otelde gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan İZODER Başkan Yardımcısı Ertuğrul Şen, bu seminerlere 2017 yılında başladıklarını anımsattı.
Halkın sağlıklı, güvenli ve konforlu yaşam alanlarına kavuşması için kamuoyunu bilinçlendirmek ve sektörün gelişimini sağlamak için çalıştıklarını anlatan Şen, "Özellikle son yıllarda kamunun yalıtıma önem vermesi ve yeni yasal düzenlemeler için sürdürdüğü titiz çalışmalar da yalıtım sektörünün gelişmesine katkı sağlamıştır. Yönetmeliklerin çıkması büyük bir adımdır ancak şimdi İZODER olarak bu yönetmeliklerin tanıtımını yapmak, uygulanması için kamuoyu oluşturmak ve denetim mekanizmalarını harekete geçirmek gibi hedeflerimiz var." diye konuştu.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da katıldığı seminerde, "Su Yalıtımı Yönetmeliği", "Su Yalıtımı Uygulamaları", "Yangın Yalıtımı ve Yangın Güvenliği Tedbirleri", "Enerji Verimliliği İçin Isı Yalıtımı ve Isı Yalıtımı Uygulamaları", "Ses Yalıtımı Yönetmeliği ve Ses Yalıtımı Uygulamaları" başlıklı oturum ve sunumlar yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:29 Kaynak: AA
Bursa, Ekonomi
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