Son Dakika Haberleri: İzoder Yönetiminden Etso'ya Ziyaret

İzoder Yönetiminden Etso'ya Ziyaret

52 dakika önce

Erzurum'da, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile "Tüm Yönleriyle Yalıtım" konulu seminer programı düzenleyen Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği'nin (İZODER) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Pelesen, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ETSO) ziyaret etti.

İzoder Yönetiminden Etso'ya Ziyaret, System.String[]
Erzurum'da, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile "Tüm Yönleriyle Yalıtım" konulu seminer programı düzenleyen Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği'nin (İZODER) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Pelesen, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ETSO) ziyaret etti.

Beraberinde Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Dikmen ve Genel Sekreter Timur Diz'le birlikte ETSO'ya gelen Pelesen'i Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Polat ağırladı. Ziyarette, Erzurum'da düzenledikleri seminer programı hakkında bilgi veren Pelesen, dernek olarak yaptıkları çalışmalardan da söz etti. Türkiye'deki binaların yaklaşık yüzde 80'lik kısmının yalıtımsız veya yeterli yalıtıma sahip olmadığını ifade eden İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Pelesen, yalıtım bilincini ülkenin dört bir yanında yaygınlaştırmayı hedeflediklerini dile getirdi. Bugüne kadar gerçekleştirdikleri seminerlerin yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Pelesen bunun, derneğin Anadolu'ya açılma stratejisinin ne kadar yerinde olduğunu gösterdiğini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ETSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Polat da, Erzurum'un ağır kış şartlarında yaşayan insanların zamanla ısı yalıtımı konusunda daha bilinçli hale geldiğini belirterek, aynı şekilde yangın yalıtımının da çok önemli olduğunu ve toplumun bu anlamda da bilinçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. İZODER'in sektöre yönelik bilgilendirme seminerlerinin fevkalade önemli olduğunun altını çizen Polat, dernek yöneticilerine teşekkür etti. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:20 Kaynak: İHA

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Erzurum, Güncel
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