"İzofom"u Tanımadan Tadilat Planı Yapmayın

Pratik, ekonomik ve kolay erişilebilirPoliüretan yalıtımlı 4 cm kalınlıktaki çatı paneli İzofom,özellikle perakende sektöründeki talepleri karşılayacak.

Yaz ayları yaklaşırken gerek yazlıklarda gerekse kafelerde, garajlarda tadilat sezonu açıldı. Her ihtiyaca en uygun çözümü üreten ve yalıtım danışmanlığında sektörünün öncü markası olan İzocam, tam da bu ihtiyaca yönelik özel bir çözüm geliştirdi. İzofom adını verdiği bu yeni ürün kümes, ahır ve depo gibi ısının sabit koşullarda korunması ihtiyacı olan alanlar için de ideal çözümler sunuyor.

Ar-Ge çalışmaları ile sektörün ve kullanıcıların beklentilerine en iyi şekilde yanıt verebilecek ölçüde yürüten İzocam, yalıtım sektörünün dünyadaki gelişimini yakından takip ediyor. Yalıtımın tüm segmentlerinde faaliyet gösterdiği için fikir havuzu da çok geniş... Ürün gamına Ar-Ge çalışmaları doğrultusunda yeni ürünler ekliyor, yalıtım ile ilgili tüm ihtiyaçların karşılanabileceği güçlü bir marka olma özelliğimizi koruyor. Diğer taraftan ürünün pazara sunulmasının sadece ürünle ilgili olmadığının da farkında olan bir marka. Bu nedenle sadece üretimde değil, ürünün verimli şekilde nakliyesi, kolay taşınması, avantajlı depolanması ve kolay uygulanması konularında da akılcı çözümler üretmeye yoğunlaşıyor. Tüm bu vizyonun sonucu sektöre kazandırılan İzofom, hafif ve dayanıklı olması sayesinde montaj süresini kısaltıyor, ısı yalıtımı sağlıyor, hızlı uygulama gerektiren ve geniş açıklıkların örtülmesi gereken tüm yapılarda rahatlıkla kullanılabiliyor

1,5 m ve altındaki açıklıklarda kullanıma uygun olan İzofom, perakende sektöründeki hızlı erişimle ilgili ihtiyacı karşılamasının yanı sıra, uygulamada da kolaylık sağlayan ekonomik bir ürün olarak karşımıza çıkıyor.