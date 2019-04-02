Son Dakika Haberleri: İzol: "Artık Ekonomi Odaklı Bir Gündem İstiyoruz"

İzol: "Artık Ekonomi Odaklı Bir Gündem İstiyoruz"

2 saat önce

Mersin Girişimci İşadamları Derneği (GİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Serkan İzol, yerel seçimlerin sona ermesinin ardından iş dünyasının artık ekonomi odaklı bir gündem istediğini ifade etti.

İzol:
Mersin Girişimci İşadamları Derneği (GİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Serkan İzol, yerel seçimlerin sona ermesinin ardından iş dünyasının artık ekonomi odaklı bir gündem istediğini ifade etti.

Mersin GİAD Başkanı İzol, yaptığı yazılı açıklamada, önümüzdeki 4,5 yıl boyunca Türkiye gündeminde herhangi bir seçim görülmediğini belirterek, "2023 hedeflerimize ulaşmak için ekonomi, istihdam ve ihracat odaklı bir gündem istiyoruz. Eğer Türkiye hedeflerini iyi belirler ve 2023 hedefleri doğrultusunda hükümetimizin verdiği teşvikler devam ederse ülkemiz kalkınır ve toplumun refah seviyesi yukarı çıkar. Ülkemizin en büyük sorunlarından birisi olan istihdam sorununun çözüme kavuşabilmesi adına yeni yatırımlara ihtiyaç duyuyoruz. Bizler iş dünyası olarak her zaman ülkemizin geleceğine olan güvenimizi dinç tutarak yatırımlarımızı sürdürdük. Verilen teşvikler ve destekler istihdam sayılarının artmasına neden oluyor. Ülke olarak gündemimizi ekonomi olarak belirlememiz halinde daha çok yatırım, daha çok istihdam, daha çok ihracat olacağı kanaatindeyim" dedi.

Mersin'de göreve gelen yeni belediye başkanlarını ve tekrar seçimi kazanan belediye başkanlarını da kutlayarak, çalışmalarında başarılar dileyen İzol, "Bugünden itibaren herkes siyasi rozetlerini çıkararak kentimizin geleceği için işbirliği içerisinde hareket etmeli, STK'lar, odalar, üniversiteler ve kamu kuruluşları kentimiz için topyekun bir mücadele içerisinde olmalı" ifadelerini kullandı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:09 Kaynak: İHA

Mersin, Ekonomi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar Ferrero, Kellogg's'un Bir Bölümünü Devralıyor Kadıköy'de, İtiraz Edilen Sandıklardan İmamoğlu Lehine 450 Oy Artışı Oldu! CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Seçim Gecesi Ne Yaptı, Kimlerle Görüştü? İşte yanıtı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 14:13:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzol: "Artık Ekonomi Odaklı Bir Gündem İstiyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]