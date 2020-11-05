İzol'dan Biden uyarısı - Son Dakika

İzol'dan Biden uyarısı

05.11.2020 13:12
İzol'dan Biden uyarısı, System.String[]

İzol aşireti sözcülerinden, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi kanaat önderlerinden araştırmacı-yazar Ramazan İzol, ABD Başkan adayı Biden hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İzol aşireti sözcülerinden, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi kanaat önderlerinden araştırmacı-yazar Ramazan İzol, ABD Başkan adayı Biden hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dünyada 3 milyonun üzerinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaklaşık 100 bin mensubu olan İzol aşiretinin sözcülerinden kanaat önderi, araştırmacı, yazar Ramazan İzol, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkan adayı Joe Biden'in seçimleri kazanması durumunda şer odaklarına hizmet edeceğini söyledi. Biden'ın seçimleri kazanması halinde önümüzdeki 4 yıl boyunca yapacağı başkanlık görevi sürecinde şer odaklarının yanı sıra tüm terör gruplarını ve para ile güç odaklarını destekleyebileceğini vurgulayan İzol, Biden'ın Vatikan'ın uşaklığını yaptığını da ifade ederek, "FETÖ de Biden da Vatikan'ın uşaklığını yapıyor. İnsani duyguları ayaklar altına alacak ve tüm savaşları yeniden başlatacaktır. Biden kazanırsa FETÖ'yü kahraman bile ilan edebilir. Fakat Biden, FETÖ'yü kahraman ilan etse bile bizler millet olarak FETÖ'nün nasıl bir örgüt olduğunu, gerçek yüzünü çok iyi bir şekilde gördük. Bu millet FETÖ yüzünden çok büyük acılar çekti. Biden FETÖ'yü kahraman ilan etse bile bu durum Türk milleti için asla bir şey ifade etmez" dedi.

" Türkiye'yi zan altında bırakacak ne varsa elinden geleni yapacaktır"

Biden'ın seçilmesinin Türkiye için büyük tehlike teşkil ettiğini de ifade eden İzol, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Türkiye son dönemlerde Batı'yı şoke eden bir yükseliş dönemi yaşıyor ve Türkiye yeni merkez güçlerden biri oldu. Biden bunu henüz anlamadı. Eski dünyanın ezberleri ile konuşuyor. Zaten ABD içindeki çatışmanın nedeni de bu. Yerleşik sistemin reflekslerini, önceliklerini Biden temsil ediyor. Biden'ın bu körlüğü, Türkiye için yaptığı o skandal açıklamada kendini daha da ele verdi. Hatta Biden "Türkiye'de muhalefeti destekleyip Erdoğan'ı devireceğiz" sözleriyle de bunu açık açık deklare etti. O hala eski düzenin devam ettiğini düşünüyor. Bu konuda çok büyük bir şaşkınlık yaşayacak. Ama Biden'dan daha çok Türkiye içindeki siyasi muhalefet o ezberle hareket ediyor. Kendisi açıklamalarında açıkça belirtiyor ki; ne kadar şer örgütler varsa, ne kadar terör unsurları varsa, ne kadar para ve güç odakları varsa onlara çalışacaktır. Kendisi insanlık namına bir şey gözetmeksizin para ve güç unsurları için çalışacaktır. Uyuşturucu trafiğinden tutun, PKK'nın bir çok koluna ve FETÖ'ye hak vermesine kadar birçok noktada Türkiye'yi zan altında bırakacak ne varsa elinden geleni yapacaktır. Herkes tarafından bilinmelidir ki; FETÖ'de Biden de Vatikan'ın uşaklığını yapıyor. Biden, insani duyguları ayaklar altına alacak ve tüm savaşları yeniden başlatacaktır. Biden kazanırsa, FETÖ'yü kahraman bile ilan edebilir". - DİYARBAKIR

İzol'dan Biden uyarısı

Amerika Birleşik Devletleri, Fetullahçı Terör Örgütü, Güneydoğu Anadolu, Ramazan, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İzol'dan Biden uyarısı - Son Dakika


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