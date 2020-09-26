İzol'dan Kobani olaylarına ilişkin gözaltı değerlendirmesi - Son Dakika

İzol'dan Kobani olaylarına ilişkin gözaltı değerlendirmesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında HDP'li eski milletvekillerinin gözaltına alınmasını değerlendiren Güneydoğu Anadolu Bölgesi genç kanaat önderlerinden Ramazan İzol, kararı sevinçle karşıladıklarını belirterek...

İzol'dan Kobani olaylarına ilişkin gözaltı değerlendirmesi, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında HDP'li eski milletvekillerinin gözaltına alınmasını değerlendiren Güneydoğu Anadolu Bölgesi genç kanaat önderlerinden Ramazan İzol, kararı sevinçle karşıladıklarını belirterek "Kürt olmak, PKK'lı olmak değildir" dedi.

İzol aşiretinin genç sözcülerinden ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin genç kanaat önderlerinden Araştırmacı - Yazar Ramazan İzol, aralarında HDP'li siyasetçilerin de bulunduğu 82 kişi hakkında verilen gözaltı kararını yorumladı. İzol, gerçekleşen olayların Kürt halkına mal edilmek istendiğini fakat Kürt vatandaşı olmakla PKK'lı olmak arasında çok büyük fark olduğunu belirtti. Kürt halkının vatanını ve milleti seven, gerekirse Türk bayrağının göklerde dalgalanması için canını seve seve verebilecek insanlar olduğunu da sözlerine ekleyen İzol, "Kürt olmak PKK'lı olmak demek değildir" diye konuştu.

"Bu millet unutmaz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini de hatırlatan İzol, "Sokağa insanları çağırıp ondan sonra Diyarbakır'da halkımızı öldürenleri bu millet unutmuyor ve unutmayacaktır da. Cumhurbaşkanımız daha öncen de ifade ettiği gibi bu işin peşini bırakmıyor, bırakmayacaktır da. Bugün Diyarbakır'da evlatları dağa kaçırılan analar dimdik duruyorsa bunun bir sebebi var. Ölümden korkmuyorlar, üzerine üzerine gidiyorlar, 'Evlatlarımız gelene kadar buradan ayrılmayacağız' diyorlar. Kandil'e de seslenmek istiyorum, bu terör örgütlerin önünde, arkasında olanlara, onlara siyasi destek olanlara da sesleniyorum. Bu ülkede katil aranıyorsa bunların adresini aramaya gerek yok. Bunlar, parlamentoya kadar sızmışlar" dedi. - DİYARBAKIR

İzol'dan Kobani olaylarına ilişkin gözaltı değerlendirmesi

Cumhuriyet, Gözaltı, Ankara, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 16:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzol'dan Kobani olaylarına ilişkin gözaltı değerlendirmesi - Son Dakika


Son Dakika

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