İzol'dan Türk bayrağını yırtan Yunan vekile sert tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzol'dan Türk bayrağını yırtan Yunan vekile sert tepki - Son Dakika

İzol'dan Türk bayrağını yırtan Yunan vekile sert tepki

28 dakika önce

Devletin Derin Aklı kitabının yazarı ve bölgenin kanaat önderlerinden Ramazan İzol, Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekilline sert tepki gösterdi.

İzol'dan Türk bayrağını yırtan Yunan vekile sert tepki, System.String[]

Devletin Derin Aklı kitabının yazarı ve bölgenin kanaat önderlerinden Ramazan İzol, Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekilline sert tepki gösterdi. İzol, Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un AP Genel Kurulundaki skandal eylemiyle ilgili "Bu utanç verici olay hiçbir gerekçe ile hiç bir mazeret ile haklı gösterilemez" dedi.


Yunan milletvekilinin tarih öğrenmesi gerektiğini belirten Ramazan İzol, "Bayrak milletler için çok özel ve önemli bir anlam taşımaktadır, çünkü bayrak milletin bağımsızlık sembolüdür. Her milletin bayrağı kendisini temsil eder ve bayraklara saygı milletlere saygı ile aynı anlama gelmektedir. Yunanlı küstah vekil bayrağı yırtarak hem bizim kutsalımıza dokunmuş hem de aziz milletimize saygısızlık etmiştir. Cumhurbaşkanımız gitmiş olduğu konferansların tümünde fotoğraf çekimlerinde konum belirlemek için yere konulan bayrağımızı alıp katlayarak cebine koymuştur" diye konuştu.


"Denize döküldüler"


Bu vekilin hiç tarih dersi almadığını belirten İzol, vekile en azından kendi tarihini okuması tavsiyesinde bulundu. İzol, "Eğer en azından kendi tarihini biraz okumuş olsaydı kutsal bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü çok iyi öğrenmiş olacaktı. Bu yapıda ve kafada olanlar hadlerini iyi bilsinler kendilerine gereken cevaplar büyüklerimiz tarafından misliyle verilecektir" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Milletvekili, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:27 Kaynak: İHA
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