İZOLASYON ÇALIŞMASI SIRASINDA ÇATI YANDI - Son Dakika
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İZOLASYON ÇALIŞMASI SIRASINDA ÇATI YANDI

20.07.2022 12:12

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 4 katlı binanın çatısında izolasyon yapılırken çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 4 katlı binanın çatısında izolasyon yapılırken çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Fevzi Çakmak Mahallesi Zekat Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevler bir anda çatıyı sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatıdaki işçiler ve binada oturanlar tahliye edildi. Darıca, Gebze ve Beylikbağı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çatı kullanılmaz hale geldi.

İzolasyon malzemesinin ateşle yapıştırıldığı sırada çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZOLASYON ÇALIŞMASI SIRASINDA ÇATI YANDI - Son Dakika

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