Olay, saat 11.00 sıralarında, Fevzi Çakmak Mahallesi Zekat Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevler bir anda çatıyı sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatıdaki işçiler ve binada oturanlar tahliye edildi. Darıca, Gebze ve Beylikbağı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çatı kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › İZOLASYON ÇALIŞMASI SIRASINDA ÇATI YANDI - Son Dakika

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