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İzolasyon çalışması yapılan binanın çatısında çıkan yangın korkuttu

1 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan 6 katlı bir binanın çatısında, izolasyon çalışması yapan ustanın ayrılması sonrasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İzolasyon çalışması yapılan binanın çatısında çıkan yangın korkuttu, System.String[]

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan 6 katlı bir binanın çatısında, izolasyon çalışması yapan ustanın ayrılması sonrasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Olay, Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Fulya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta bulunan 6 katlı binanın çatısında izolasyon çalışmaları yapan ustanın mesaisini tamamlayarak eve gitmesi sonrasında yangın çıktı. Binanın çatısından yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar, durumu panikle 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.


Ekipler tarafından yapılan söndürme çalışması ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan yada dumandan etkilenen olmazken, binanın çatısında maddi hasar oluştu. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

İtfaiye, Kocaeli, Körfez, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:13 Kaynak: İHA
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