Son Dakika Haberleri: İzolasyon çalışması yapılan binanın çatısında korkutan yangın
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İzolasyon çalışması yapılan binanın çatısında korkutan yangın

1 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan izolasyon çalışması yapılan 6 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İzolasyon çalışması yapılan binanın çatısında korkutan yangın, System.String[]

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan izolasyon çalışması yapılan 6 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Fulya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta bulunan 6 katlı binanın çatısında izolasyon çalışmaları yapan ustanın mesaisini tamamlayarak eve gitmesi sonrasında yangın çıktı. Binanın çatısından yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu panikle itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan söndürme çalışması ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Binanın çatısında maddi hasar oluşurken, yangınla ilgili inceleme başlattı.

(Mustafa Taşören/İHA)

Kocaeli, İtfaiye, Körfez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:15 Kaynak: İHA
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