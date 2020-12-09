İzolasyon için anlaştığı ustanın 4 bin lira kapora alıp, işi yapmadığını öne sürdü - Son Dakika

İzolasyon için anlaştığı ustanın 4 bin lira kapora alıp, işi yapmadığını öne sürdü

09.12.2020 14:16
İzolasyon için anlaştığı ustanın 4 bin lira kapora alıp, işi yapmadığını öne sürdü, System.String[]

ADANA'da Ferize Çakmak (54), evinin çatısını izolasyon yaptırmak için anlaştığı inşaat ustası Yaşar Ö.'nün 4 bin lira kaporayı alıp işi yapmadığını iddia ederek şikayetçi oldu.

ADANA'da Ferize Çakmak (54), evinin çatısını izolasyon yaptırmak için anlaştığı inşaat ustası Yaşar Ö.'nün 4 bin lira kaporayı alıp işi yapmadığını iddia ederek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan, emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden Yaşar Ö.'nün "Yeni zamlar gelince işi iptal ettim. Parasını iade ettim" dediği öğrenildi.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin damına izolasyon yaptırmak isteyen Ferize Çakmak, iddiaya göre, inşaat ustası Yaşar Ö. ile 10 bin lira karşılığında anlaştı. Yaşar Ö., 22 Kasım günü 4 bin lira kapora aldığı Çakmak'a ertesi gün işe başlayacağını söyledi. Ancak bir gün sonra Yaşar Ö., Ferize Çakmak'ı arayarak "Benim Alanya'ya gitmem lazım. 17 bin TL alacağım var. Yarın geleceğim" dedi. Yaşar Ö., aradan zaman geçmesine rağmen gelmeyince, telefonuna da ulaşılamayınca Çakmak, şikayetçi oldu. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, inşaat ustasını gözaltına aldı.

'O PARA HARAM OLUR'

Polisin hakkında 'Güveni kötüye kullanmak' suçlamasıyla işlem yaptığı Yaşar Ö. emniyetteki ifadesinde, "Ablamıza ev yapalım dedik. Bunun için 10 bin liraya 6 ay önceden anlaşmıştık. 4 bin lira da kapora vermişti. Yeni gelen zamlar üzerine işi iptal ettik. Gittim, parasını teslim ettim. Sinirlenip 'seninle görüşeceğiz, bu iş burada bitmez' dedi. Ondan sonra ben buralara geldim. Parasını teslim etmediğimi söylüyor, teslim ettim. Olur mu öyle şey? O para bana haram olur" dediği öğrenildi.


İzolasyon için anlaştığı ustanın 4 bin lira kapora alıp, işi yapmadığını öne sürdü
İzolasyon için anlaştığı ustanın 4 bin lira kapora alıp, işi yapmadığını öne sürdü

Şakirpaşa Mahallesi, İnşaat, Seyhan, Olur, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzolasyon için anlaştığı ustanın 4 bin lira kapora alıp, işi yapmadığını öne sürdü - Son Dakika


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