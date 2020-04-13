İzolasyon kuralına uymayan kişiye 392 lira ceza - Son Dakika

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde izolasyon kuralına uymayan kişiye 392 lira ceza kesildi.

Koyulhisar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Çandır köyünde evinde izolasyon kararı verilen bir kişinin, kontroller sırasında evde bulunmadığı tespit edildi.

Bu kişiye, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 392 lira para cezası yazıldı.

Açıklamada, "Ekiplerin 24 saat esasına göre kontrollere devam ettiği, salgının yayılmasını önlemde 14 gün kuralı hayati önem taşıdığı ve izolasyon kararı bulunan kişilerin her şartta bu kurala uymaları kendilerinin ve genelin sağlığı için çok çok önemli." ifadelerine yer verildi.