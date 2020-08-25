İzolasyon kuralına uymayanlara ceza uygulanacak - Son Dakika

Kilis'te korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle izolasyon kurallarına uymayanlar ile kuralları hiçe sayan iş yerlerine para cezası uygulanacağı bildirildi.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ilan edilen uyulması zorunlu kurallara aykırı davranan kişiler ve işletmelere ilk ihlalde uyarı yapılacağı, ikincisinde idari para cezası uygulanacağı belirtildi. Uyarı yapılan işletmelerin vatandaşların sağlığını koruyacak şekilde uygun düzenlemeye gitmemeleri halinde üçüncü ihlal için 1 gün, dördüncü ihlal için 3 gün faaliyet durdurma cezasına gidileceği belirtilen Valilik açıklamasında, korona virüs kurallarını ihlal edenler hakkında ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyup uyulmadığını uygulama yaparak denetliyor. Araç ve motosiklet sürücüleri, maske ve mesafe konusunda uyarılıyor.

Esnaflar alınan kararlardan memnun olduklarını, devletin aldığı kararları desteklediklerini ifade etti. - KİLİS