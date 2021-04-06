İzolasyon kuralını ihlal eden 18 kişiye adli ve idari işlem - Son Dakika

İzolasyon kuralını ihlal eden 18 kişiye adli ve idari işlem

06.04.2021 11:43
İzolasyon kuralını ihlal eden 18 kişiye adli ve idari işlem, System.String[]

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 5 Nisan Pazartesi günü 86 bin 205 kişinin HES Kodu sorgulaması yapıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 5 Nisan Pazartesi günü 86 bin 205 kişinin HES Kodu sorgulaması yapıldı. İzolasyon kuralını ihlal eden 18 kişiye adli ve idari işlem uygulandı.

02 Nisan Cuma günü korona virüs tedbirleri ve izolasyon denetimleri kapsamında yapılan uygulama, sabit yol uygulaması ve şok uygulamalarında; Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 76 bin 670 kişinin HES kodu sorgulaması yapıldı. İzolasyon kuralını ihlal eden 12 kişiye adli ve idari işlem yapılarak 27 bin TL para cezası uygulandı. Ayrıca Kovid-19 izolasyon denetimleri kapsamında 777 şahıs ikametlerinde denetlendi. 4 kişiye karantina tedbirlerine uymamaktan adli ve idari işlem uygulandı. Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından 9 bin 535 kişinin HES kodu sorgulaması yapıldı. İzolasyon kuralını ihlal eden 2 kişi hakkında idari işlem uygulandı. Ayrıca Kovid-19 izolasyon denetimleri kapsamında 797 kişi ikametlerinde denetlendi.

Uyuşturucu madde ele geçirilerek 43 aranan şahıs tespit edildi

5 -6 Nisan tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Devriye ekipleri ile Samsun'a takviye olarak gönderilen Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ile birlikte şüpheli araç ve şahıslara karşı uygulama, sabit yol uygulaması ve şok uygulamaları gerçekleşti. Yapılan uygulamalar sonucunda 29 bin 501 şahsın GBT sorgusu yapılarak 2 şahıs gözaltına alındı. 43 aranan şahıs tespit edildi. 49 şahsa idari işlem yapılarak 50 bin 796 TL para cezası uygulandı. Bin 562 araç kontrol edilerek 18 araca 17 bin 243 TL para cezası uygulandı. 301 iş yeri kontrol edildi. 10 adet kesici, delici alet, 45 adet sentetik ecza hap, 0,26 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Trafik yönünden 2 bin 682 araç ve sürücü kontrol edildi. 519 araç ve sürücüye 161 bin 152 TL cezai işlem uygulandı ve 50 araç trafikten men edildi. - SAMSUN

İzolasyon kuralını ihlal eden 18 kişiye adli ve idari işlem

Emniyet Müdürlüğü, HES kodu, Samsun, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzolasyon kuralını ihlal eden 18 kişiye adli ve idari işlem - Son Dakika


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