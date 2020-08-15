İzolasyon kurallarına uymayan hastalar hakkında suç duyurusunda bulunulacak - Son Dakika

İzolasyon kurallarına uymayan hastalar hakkında suç duyurusunda bulunulacak

Ağrı Valisi Osman Varol, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve alınacak yeni önlemlere ilişkin, "Bugünden itibaren hastalık durumu pozitif olup izolasyon kurallarına uymayan vatandaşlara ceza uygulayacağız ve haklarında kamu sağlığını tehlikeye atmaktan suç duyurusunda bulunacağız." dedi.

Ağrı Valisi Osman Varol, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve alınacak yeni önlemlere ilişkin, "Bugünden itibaren hastalık durumu pozitif olup izolasyon kurallarına uymayan vatandaşlara ceza uygulayacağız ve haklarında kamu sağlığını tehlikeye atmaktan suç duyurusunda bulunacağız." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda basın toplantısı düzenleyen Varol, salgın tedbirleri kapsamında düğünlerde saat kısıtlamasına gidildiğini, toplu yemek ve taziyeleri yasakladıklarını hatırlattı.

Salgın denetim ekibi ve kolluk kuvvetlerinin, evlerinde izolasyona tabi tutulan vatandaşları ziyaret edip kurallara uyup uymadığını takip ettiğini belirten Varol, şöyle konuştu:

"Bugün aldığımız bir kararla mahalle denetim ekipleri oluşturacağız. Yani Kovid-19 sürecinin yönetiminin sorumluluğunu elimizden gelince kamunun her kesimine yaymaya çalışıyoruz. Mahalle denetim ekipleriyle de aynı şekilde o mahallede özellikle pozitif olup evinde takip edilen ya da pozitiflerle temasları olan kişilerin genel kurallara uyup uymadığını denetlemeye ve izlemeye çalışacağız. Pozitif olarak takip edilen hastane ya da evindeki hastalarımızın izolasyonu sağlanırsa başka bir hesaba gerek yok bu işin yayılımı durdurulur."

Varol, hasta vatandaşların kendilerini izole bir şekilde tutmaları gerektiğini ve bu hastaları takip eden sağlık ekipleri sayısını iki katına çıkaracaklarını anlattı.

İzolasyon ve kontrolün sağlanması amacıyla il merkezi ve büyük ilçelerde bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurtlarının tamamını pozitif hastaların hizmetine açacaklarını aktaran Varol, şunları kaydetti:

"Pozitif olup izolasyon kurallarına uymayıp sokaklarda gezen vatandaşlar için İl Umumi Hıfzıssıhha kararlarına uymamaktan 3 bin 150 liralık bir ceza var. Bugünden itibaren hastalık durumu pozitif olup izolasyon kurallarına uymayan vatandaşlara ceza uygulayacağız ve haklarında kamu sağlığını tehlikeye atmaktan suç duyurusunda bulunacağız. Yani adli süreçle de uğraşacaklar çünkü bu gerçekten ağır bir mesele. Temaslı olup karantinaya uymayanı bir kademe anlayabilirsiniz ama ispatlı ve kanıtlı pozitif olup da halen dışarıya çıkıp başka insanların hayatını tehlikeye atanları anlamak mümkün değil. Yargı teşkilatı bunun Türk Ceza Kanununun ilgili hükmüne göre kovuşturulabileceğini baştan beri söylüyor. Türkiye genelinde de bu uygulama yapılacak. Bundan sonra bunu ihlal edenlere para cezası uygulanacak ve haklarında suç duyurusunda bulunacağız."

İzolasyon kurallarına uymayan hastalar hakkında suç duyurusunda bulunulacak

Milli Eğitim Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 18:20

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzolasyon kurallarına uymayan hastalar hakkında suç duyurusunda bulunulacak - Son Dakika
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