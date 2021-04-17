İzolasyon kurallarını ihlal eden 6 kişiye idari işlem - Son Dakika

Samsun'da bir günde 60 bin 549 kişinin HES kodu sorgulandı. İzolasyon kurallarını ihlal eden 6 kişiye idari işlem uygulandı.

16 Nisan Cuma günü korona virüs tedbirleri ve izolasyon denetimleri kapsamında yapılan uygulama, sabit yol uygulaması ve şok uygulamaları sonucunda Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 60 bin 549 kişinin HES kodu sorgulandı. İzolasyon kuralını ihlal eden 6 kişi yakalandı. Ayrıca Kovid-19 izolasyon denetimleri kapsamında 489 kişi ikametlerinde denetlendi. Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından ise 9 bin 226 kişinin HES kodu sorgulaması yapıldı. Ayrıca Kovid-19 izolasyon denetimleri kapsamında 814 kişi ikametlerinde denetlendi.

16-17 Nisan tarihleri arasında Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve devriye ekiplerimiz ile İlimize takviye olarak gönderilen Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ile birlikte yapılan şüpheli araç ve şahıslara karşı sabit yol ve şok uygulaması yapıldı. 25 bin 250 kişinin GBT sorgusu yapıldı. 34 aranan kişi tespit edildi. 3 kişiye adli işlem yapıldı. 16 kişi idari işlem yapılarak 15 bin TL para cezası uygulandı. 2 bin 511 araç kontrol edildi. 27 araca cezai işlem yapılarak 29 bin 174 TL para cezası uygulandı. 2 araç trafikten men edildi. 302 iş yeri kontrol edilerek 3 iş yerine cezai işlem uygulandı. 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet mermi, 5 adet kesici/delici alet, 3,02 gram esrar, 64 adet sentetik ecza hap, 2,21 gram metamfetamin, 18,85 gram skunk maddesi, 1 adet ecstacy hap, 5 adet kenevir bitkisi, 1 adet bong ele geçirildi. Trafik yönünden 4 bin 918 araç ve sürücü kontrol edilmiş, 747 araç ve sürücüye 343 bin 376 TL cezai işlem uygulandı. 54 araç trafikten men edildi.

Muaf denetimleri

Samsun'un giriş ve çıkışları ile şehir içindeki uygulama noktalarında, HES kodunun yanı sıra kısıtlamadan muaf olanların muafiyet sebebinin zaman ve güzergah açısından uyumluluk gösterip göstermediğine yönelik denetimler kolluk kuvvetleri tarafından titizlikle sürdürüldü. - SAMSUN