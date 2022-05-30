İzolasyon malzemeleri bulunan çatıda yangın çıktı - Son Dakika
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İzolasyon malzemeleri bulunan çatıda yangın çıktı

30.05.2022 14:33
İzolasyon malzemeleri bulunan çatıda yangın çıktı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Sırasöğütler Mahallesi 1665 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatısındaki izolasyon malzemelerinin tutuşması neticesinde yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Kereste fabrikasının ahşap kulübesi alev alev yandı Kereste fabrikasının ahşap kulübesi alev alev yandı Kocaeli'de fabrika yangını... Ekiplerin müdahalesi sürüyor Kocaeli'de fabrika yangını... Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Kaynak: İHA

İtfaiye, Kocaeli, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzolasyon malzemeleri bulunan çatıda yangın çıktı - Son Dakika


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