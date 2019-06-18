Son Dakika Haberleri: İzolasyon malzemelerinin tutuştuğu binada, 5 kişi dumandan etkilendi
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İzolasyon malzemelerinin tutuştuğu binada, 5 kişi dumandan etkilendi

6 dakika önce

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 3 katlı binanın en alt katında bulunan izolasyon malzemeleri tutuştu.

İzolasyon malzemelerinin tutuştuğu binada, 5 kişi dumandan etkilendi, System.String[]
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 3 katlı binanın en alt katında bulunan izolasyon malzemeleri tutuştu. Yangında, üst katlardaki dairelerde oturan 2'si bebek, 1'i çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.
Darıca'ya bağlı Bayramoğlu Mahallesi Fıstık Ağacı Sokak'taki 3 katlı binanın depo olarak kullanılan alt katında izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Binanın üst kat dairelerinde yaşayan Zeynep (1), Züleyha (2), Dilara (8) ve Minadiye Toksöz (60) ile Anahanım Duran (90) dumandan etkilendi. Darıca'da bulunan hastanelere kaldırılan 5 kişi, tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
 


- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:41 Kaynak: DHA
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