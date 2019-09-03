Son Dakika Haberleri: İzolasyon yapımı sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İzolasyon yapımı sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu

9 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde izolasyon çalışması yapılan 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzolasyon yapımı sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde izolasyon çalışması yapılan 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Olay, öğlen saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi Kadıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddedeki 6 katlı binanın çatısında izolasyon çalışmaları yapan ustaların öğlen yemeğine çıktığı sırada yangın çıktı. Binanın çatısından yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar, durumu panikle 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Vatandaşlarda binanın yan tarafından bulunan bir apartmanın çatısından kendi imkanları ile yangına müdahale etmeye çalıştı.


Ekipler tarafından yapılan söndürme çalışması ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, binanın çatısında maddi hasar oluştu. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kocaeli, İtfaiye, Gebze, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Makam aracını satan AK Partili Başkan, 12 bin öğrenciye yardımda bulunacak
İlçeyi ayağa kaldırmıştı! Mezarlıktan gelen sesin gizemi çözüldü Sosyal deney için soyunan adam, linç edilmekten son anda kurtuldu Akrabalarıyla kavga eden adam içinde eski eşi ve çocuğunun da olduğu binayı ateşe verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 03:06:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzolasyon yapımı sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]