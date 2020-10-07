İzolasyonda olduğu evden pazara giden kadın, yurda yerleştirildi - Son Dakika

İzolasyonda olduğu evden pazara giden kadın, yurda yerleştirildi

07.10.2020 15:51
İzolasyonda olduğu evden pazara giden kadın, yurda yerleştirildi, System.String[]

ISPARTA'da koronavirüs hastasıyla temaslı olduğu içinizolasyona alınan 21 yaşındaki S.B. adlı kadın, evinden çıkıp alışveriş için pazara gidince yurda yerleştirildi.

ISPARTA'da koronavirüs hastasıyla temaslı olduğu için

izolasyona alınan 21 yaşındaki S.B. adlı kadın, evinden çıkıp alışveriş için pazara gidince yurda yerleştirildi.

Zafer Mahallesi'nde yaşayan S.B., koronavirüs hastasıyla temaslı çıkınca evinde izolasyona alındı. Ancak izolasyon süresinin dolmasına 3 gün kala semt pazarına alışverişe gitti. Durumdan haberdar olununca da filyasyon ekipleri bugün polis eşliğinde S.B.'nin evine geldi. S.B., kalan izolasyon süresini tamamlaması için evinden alınıp, yurda yerleştirildi.Mahalle Muhtarı Recep Gürdal ise sosyal medyadan izolasyon kurallarını ihlal eden mahalleliye tepki gösterdi. Sağlık görevlileri ile polislerin S.B.'yi evinden aldıkları anlara ait görüntüyü paylaşan Muhtar Gürdal, şunları ifade etti:

"Bugün izolasyona uymayıp semt pazarına alışverişe giden S.B. isimli bir mahalle sakinimizi ambulans ve polis eşliğinde, izolasyonda kalan süresini tamamlamak üzere ikamet adresinden alarak yurda göndermek zorunda kaldık. Biz takriben 2 aydır mahalle muhtarları olarak filyasyon ekibimizle birlikte vaka ve temas olanların adreslerine gidip, evde olup olmadıklarını, adresten izole süresi bitimine kadar çıkmamaları hususunda uyarı yapıp, ihtiyaçları olur ise 112'yi arayıp, vefa destek grubuna taleplerini yazdırmaları gerektiğini, acil bir durum olursa 112'den ambulans istemeleri gerektiğini belirtiyoruz. Samimiyetimle söylüyorum, bu sıcakta günde 50-60 adres geziyoruz. Bize devlet ilave bir ücret vermiyor. Sadece toplumun sağlığını düşünüyor ve bir an önce salgın bitsin diye çalışıyoruz. Belki bu olay akabinde mahallemde karantina sayısı artacak. Bize ekstra filyasyon denetim yükü getirecek. Kamu görevim sırasında, muhtarlık faaliyetlerinde kanunlar, mevzuatlar ne ise kişi ayırımı yapmadan, kardeşim dahi olsa uyguladığımı herkes bilir. Mahalle sakinim keşke üç gün daha sabredip,  pazara gitmeseydi ne olurdu?"


İzolasyonda olduğu evden pazara giden kadın, yurda yerleştirildi
İzolasyonda olduğu evden pazara giden kadın, yurda yerleştirildi
İzolasyonda olduğu evden pazara giden kadın, yurda yerleştirildi

Zafer Mahallesi, Muhtar, Polis, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzolasyonda olduğu evden pazara giden kadın, yurda yerleştirildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesine ilişkin tezkere 1 yıl uzatıldı Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi F.Bahçe ve Beşiktaş'ı çalıştıran Daum'dan çarpıcı sözler: Beni dolandırmaya kalkıştı Özgü Namal'ın yardımseverliliğiyle tanınan eşi Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümü, komşularını da yıktı Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız
GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu         
18:12
65 suç kaydı bulunan 15 yaşındaki şahıs, hapisten çıktığı gibi yine çaldı yine tutuklandı 65 suç kaydı bulunan 15 yaşındaki şahıs, hapisten çıktığı gibi yine çaldı yine tutuklandı         
17:43
Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi         
17:29
Milli basketbolcu Semih Erden, saadet zincirine 1 milyon 358 bin TL kaptırdı Milli basketbolcu Semih Erden, saadet zincirine 1 milyon 358 bin TL kaptırdı         
16:49
Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu         
16:31
TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu         
16:09
Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti         
15:50
En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi         
15:18
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Ahmet Çakar'ın videosunu paylaşan Samatta, sosyal medyaya damga vurdu Ahmet Çakar'ın videosunu paylaşan Samatta, sosyal medyaya damga vurdu         
14:39
Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı         
14:38
Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü         
12:32
Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular         
10:52
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu         
09:00
Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 18:48:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzolasyonda olduğu evden pazara giden kadın, yurda yerleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei