İzolasyonda olmaları gereken 33 kişi Dicle Elektrik şubelerinde tespit edildi - Son Dakika

Dicle Elektrik'e ait tüm iş yerlerinde HES uygulaması üzerinden korona virüs sorgulaması yapılıyor. Uygulamanın ilk haftasında Sağlık Bakanlığı veri tabanında riskli kabul edilen 33 kişi tespit edilerek izolasyonda kalmaları için yönlendirildi.

Korona virüs salgınından hem müşterilerini hem çalışanlarını koruyabilmek için ilk günden itibaren tüm hizmet binalarında gerekli tedbirleri alan Dicle Elektrik, HES kodu sorgulaması sayesinde virüs taşıyan veya risk grubunda bulunan kişileri daha etkin bir şekilde tespit ediyor. Sorgulamanın başladığı bir hafta içerisinde Sağlık Bakanlığı tarafından riskli kabul edildiği halde karantina şartlarına uymayarak dışarıda dolaşan 33 kişi tespit edildi. Uygulama üzerinden Sağlık Bakanlığı'na bildirilen bu kişiler, hastalığı başkalarına da bulaştırmamaları için iş yerlerinden içeriye sokulmadı.

Kısa süre önce tüm çalışanlarından HES kodlarını bildirmelerini isteyen Dicle Elektrik yönetimi, ardından müşterileri için de HES kodu sorgulaması başlatmıştı. Uygulama ilk olarak geçtiğimiz pazartesi günü Diyarbakır'da başladı. Ardından Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'teki iş yerlerinde hayata geçirilen uygulamada Sağlık Bakanlığı'na ait veri tabanı kullanılıyor. Farklı işlemler için Dicle Elektrik iş yerlerine gelen vatandaşlardan önce HES kodları isteniyor. Bakanlığa ait veri tabanı üzerinden interaktif olarak yapılan kontrollerde, iş yerine girecek olan kişinin risk grubunda yer alıp almadığı kontrol ediliyor. Risk grubunda bulunmayan müşteriler iş yerlerine kabul edilirken, risk taşıyanlar ise önce aynı veri tabanı üzerinden Bakanlığa bildiriliyor, ardından kendilerine izolasyonda kalmaları gerektiği belirtilerek evlerine gönderiliyorlar.

"Riskten uzak tuttuğumuzu bilmek mutlu etti"

Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, HES kodu sorgulamasıyla iş yerlerinin salgından maksimum seviyede korunarak tamamen güvenli halde tutulmasının amaçlandığını söyledi. Tüzün, "Sorgulama sonucunda Diyarbakır'da 30 kişi ve Şanlıurfa'da ise 3 kişi tespit edildi. Bunlar testi pozitif çıkanlar olabildiği gibi hasta kişilerle temas edenler de olabilir. Biz risk grubunda yer alan bu kişileri aynı veri tabanı üzerinden önce İl Sağlık Müdürlüğüne bildiriyoruz. Ardından gerekli uyarıları yaparak içeriye almadan geri gönderiyoruz. Bu uygulama sayesinde daha şimdiden belki de yüzlerce kişiyi korona virüs riskinden uzak tutmayı başarmış olduğumuzu bilmek bizi mutlu etti" dedi. - DİYARBAKIR