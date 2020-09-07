İzolasyonda olması gereken kadın, Antalya'ya tatile gelirken yakalandı - Son Dakika

İzolasyonda olması gereken kadın, Antalya'ya tatile gelirken yakalandı

Konya'da annesi Covid-19 testi pozitif çıktığı için 7 gün önce izolasyona alınan İ.K. (21), Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Hacıobası Müşterek Yol Kontrol Noktası'nda arkadaşıyla birlikte tatile gelirken yakalandı. 3 bin 150 lira idari yaptırım uygulanan İ.K. ve arkadaşı Konya'ya gönderildi.

Antalya- Konya Karayolu'nun Manavgat ilçesinde bulunan Hacıobası Müşterek Yol Kontrol Noktası'nda jandarma ve polis görevlileri, 7 gün 24 saat süresince gelen araçları kontrol ederek, hem kimlik kontrolü uygulaması hem de Covid-19 kontrolü yapıyor. Bugün saat 15.00 sıralarında yol kontrol noktasında durdurulan 42 EF 967 plakalı otomobille Konya'dan Antalya'ya tatile gelen sürücü ve yanındaki yolcunun kimlik kontrolü yapıldı. Kontrolde otomobilde yolcu olarak bulunan İ.K.'nin annesinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve kendisinin de izolasyon sürecinde olduğu belirlendi. Görevli jandarmaya ailesiyle birlikte yaşamadığını söyleyen İ.K., annesinin kardeşinin filyasyon ekiplerine kardeşinin TC kimlik numarası yerine yanlışlıkla kendisinin kimliğini verdiğini iddia etti. Bunun üzerine jandarma ekipleri, ilçe sağlık müdürlüğü yetkilileriyle temas kurdu. Yapılan görüşmenin ardından İ.K.'ye 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Gazetecilerin çekim yapmasından da rahatsız olan İ.K., "Çekim yapmanızı istemiyorum. Ben size benim görüntülerimi yayınlamanız için izin vermiyorum" diyerek tepki gösterdi.

Hacıobası yol kontrol noktasında 3 bin 150 lira idari yaptırım uygulanan İ.K. ve arkadaşı Konya'ya geri gönderildi.