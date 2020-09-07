İzolasyonda olması gerekirken, Antalya'ya tatile giderken yakalandı (2) - Son Dakika

İzolasyonda olması gerekirken, Antalya'ya tatile giderken yakalandı (2)

İZOLASYONDA OLMADIĞI ANLAŞILDI, SİSTEMDEKİ HATA DÜZELTİLDİKonya'dan Antalya'ya arkadaşıyla tatile gelen İ.K., Manavgat ilçesi Hacıobası Müşterek Yol Kontrol Noktası'nda yapılan kimlik sorgusunda sistemde Covid-19 izolasyonunda olduğu gerekçesiyle geri döndürüldü.

İzolasyonda olması gerekirken, Antalya'ya tatile giderken yakalandı (2), System.String[]

İZOLASYONDA OLMADIĞI ANLAŞILDI, SİSTEMDEKİ HATA DÜZELTİLDİ

Konya'dan Antalya'ya arkadaşıyla tatile gelen İ.K., Manavgat ilçesi Hacıobası Müşterek Yol Kontrol Noktası'nda yapılan kimlik sorgusunda sistemde Covid-19 izolasyonunda olduğu gerekçesiyle geri döndürüldü. İ.K.'nin Konya Sağlık Müdürlüğü ile yaptığı görüşmenin ardından sistemdeki 'izolasyon' sürecinde olduğuna dair not kaldırıldı. İ.K. arkadaşıyla birlikte Hacıobası Müşterek Yol Kontrol Noktası'na gelip, kendisine uygulanan para cezasının iptalini istedi. İ.K. hakkında düzenlenen para cezası tutanağı sistemdeki notun kaldırılmasının ardından iptal edildi. İ.K. ve arkadaşı tatillerini geçirmek üzere tekrar Antalya'ya devam etti.


Koronavirüs, Manavgat, Antalya, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 22:02 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzolasyonda olması gerekirken, Antalya'ya tatile giderken yakalandı (2) - Son Dakika

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