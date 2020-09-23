İzolasyondan kaçanlar bu yurtlarda kalıyor - Son Dakika

ANTALYA'da koronavirüs salgınından korunmak ve virüsün yayılmasını engellemek amacıyla alınan kararlar doğrultusunda, evde izolasyon kurallarını ihlal edenler, Akdeniz Üniversitesi Kampüsü içinde bulunan Şehzade Korkut Öğrenci Yurdu'na götürülüyor. 7/24 güvenlik ve polisin bulunduğu yurttan kaçmak neredeyse imkansız.

Antalya Valiliği İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Akdeniz Üniversitesi kampüsündeki Şehzade Korkut Öğrenci Yurdu, koronavirüs testi pozitif olup, hastanede tedavi gerektirmeyen evsiz, iş veya turistik amaçlı kente gelip kalacak yeri olmayan ve evde izolasyon kurallarına uymayanlar için 'izolasyon yurdu' olarak belirlendi. İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, izolasyon yurdunda uygulanan kurallar ve yaşam şartlarıyla ilgili bilgi verdi. DHA ekibi, izolasyon altındaki kişileri ve odalarını görüntüledi.