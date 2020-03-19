İzole altındaki yakınlarını camdan görmek için kilometrelerce yol geldiler - Son Dakika
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İzole altındaki yakınlarını camdan görmek için kilometrelerce yol geldiler

6 saat önce

Umreden gelen ve tedbir amaçlı Eskişehir'de bulunan Gündüzalp Yurdu'na yerleştirilen vatandaşlar, yakınları ile camdan el sallayarak görüşüyorlar.

İzole altındaki yakınlarını camdan görmek için kilometrelerce yol geldiler, System.String[]

Umreden gelen ve tedbir amaçlı Eskişehir'de bulunan Gündüzalp Yurdu'na yerleştirilen vatandaşlar, yakınları ile camdan el sallayarak görüşüyorlar.


Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü, Türkiye'de de 98 kişinin izole altına alınmasına sebep oldu. Yetkililer tarafından bütün önlemler alınırken, Umre ziyaretinden gelen vatandaşlar ise belirlenen yurtlara yerleştirildi. Eskişehir'de KYK'ya bağlı Gündüzalp Yurduna getirilen 254 kişi de burada izole altına alındı. Burada 14 gün boyunca izole altına alınan vatandaşlar, yakınları ile sadece telefon görüşmesi ile iletişim kurabiliyor. Cama çıkarak gelen yakınlarına el sallayan vatandaşalar, 14 günün ardından testlerin olumsuz çıkmaması sonucu buradan ayrılacaklar.


"Cama çıktılar ve uzaktan görüşmeye çalıştık"


Recep Tombak ve ailesi, sadece yakınlarının yüzünü camdan görebilmek için Bilecik'ten geldi. Onlara sadece telefon görüşmesi ile yaptıklarını ve uzaktan el sallayabildiklerini ifade eden Tombak, yakınlarının sağlık durumlarının ise iyi olduğunu ifade etti. Tombak, "Biz Bilecikliyiz. Bilecik'ten geldik. Kızım, damadım, dünürlerim, kız kardeşim, abimin kızı burada. Yakınlarımız burada olduğu için onları ziyarete geldik. Eğer bir şey yapabilirsek diye üç beş kıyafet getirdik. Ama alınmadı. Malum olarak. Sadece camdan imkan varsa onlarla görüşelim dedik. Onlarla görüşmeye çalıştık. Uzaktan görüşmeye çalıştık cama çıktılar. Telefon sesi duyulmuyordu ama çok fazla rüzgar olduğu için. Allah devletimize zeval vermesin. Çok iyi sağlığımız, sıhhatimiz diyorlar. Bir ablamızın ilacı bitmişti onu getirdik. 'Almıyoruz, buradan tedarik ediyoruz' dediler. Onları da geri götürüyoruz. Hiç arabamızdan çıkarmadık. Sadece şifahen söyledik. Kabul etmiyoruz deyince biz de yüzlerini görelim dedik" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:36 Kaynak: İHA

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