"İzole" tatilin adresi: Dikili koyları - Son Dakika

"İzole" tatilin adresi: Dikili koyları

Keşfedilmemiş büyüklü küçüklü çok sayıda koya sahip İzmir'in Dikili ilçesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası izole tatil yapmak isteyenlere alternatif seçenek sunuyor.

Keşfedilmemiş büyüklü küçüklü çok sayıda koya sahip İzmir'in Dikili ilçesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası izole tatil yapmak isteyenlere alternatif seçenek sunuyor.

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Kuzey Ege'nin maviyle yeşilin buluştuğu noktalarından Dikili, denizi, 40 kilometrelik kumsalı, şifalı termal kaynaklarıyla turizm açısından gelişmeye açık bir bölge olarak öne çıkıyor.

İzmir'e 120 kilometre uzaklıkta bulunan ilçenin Bademli bölgesi ise henüz keşfedilmemiş doğaya ve irili ufaklı çok sayıda koya sahip.

Mavi ve yeşilin birçok tonunu barındıran koylar, adeta görsel şölen oluştururken, "kontrollü sosyal hayat" olarak adlandırılan yeni dönemde, izole tatil arayanlar için ön plana çıkıyor.

Zindancık Koyu ise beyaz kumu, berraklığı, sakinliği, doğallığı, mavinin her tonu ile huzur veriyor. Bademli Koyu da mavi ve yeşilin buluştuğu eşsiz güzelliklerinden biri olarak dikkati çekiyor.

Hanımın Koyu, Pissa Plajı ve Killik ile Fame koyları da turkuaz renkli sularıyla insanı hayran bırakıyor. Buradan Garip ve Kalem adaları da görülebiliyor.

Yüzmek için en ideal yerlerden olan Akvaryum Koyu ise bembeyaz kumların üzerindeki turkuaz renkli deniz suyu ile "Ege'nin Maldivleri" olarak nitelendiriliyor.

Güzel görüntüsüyle insanı kendine hayran bırakan Hayıtlı Koyu'nun üst kısmında ise termal tesis bulunuyor. Şifalı termal sulara sahip bölgedeki Ilıca Koyu'nda, deniz suyunun altından sıcak su çıkıyor.

Bölgeye gelen ziyaretçiler, amazon kadın savaşçılarının hüküm sürdüğü yer olarak bilinen Çandarlı'yı ziyaret ettikten sonra yakın destinasyonlar olan Bergama, Ayvalık ve Foça'ya da geçebiliyor.

"Sakin ve huzurlu"

Turizm işletmecisi Ejder Öncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedesinin yaklaşık 40 yıldır Killik Koyu'nda turist ağırladığını söyledi.

Bölgeye, çok kalabalık olmadığı için koronavirüsle birlikte buraya daha çok ziyaretçi gelmeye başladığını anlatan Öncel, şöyle konuştu:

"Burası Türkiye'nin Maldivleri gibi bir yer. Elimizden geldiğince insanlara kendi evlerindeki konforu yaşatmaya çalışıyoruz. Bu sene koronavirüs nedeniyle hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet ediyoruz. Hafta içi pek yoğunluğumuz olmuyor. Bu nedenle sakince denize girmek isteyen konuklarımızı bu dönemde ağırlamak istiyoruz. Genelde yerli turist geliyor. Manisa, İzmir'den gelenler daha çok ama bu yıl koronavirüsün de etkisiyle İstanbul'dan müşterilerimiz gelmeye başladı. Dikili koyları diğer yerlere göre sakin ve huzurlu. İnsanlar rahatça denize girip güneşlenebiliyor."

Pissa Plajı'na gelen Ceylan Doğan ise geçen yıllarda Çeşme'yi tercih ettiklerini ama bu süreçte daha sakin yer aradıklarını dile getirdi.

Dikili'nin Kovid-19 sürecinde tercih edilebileceğini anlatan Doğan, "İzmir'e geçen yıl taşındık. Etrafı keşfediyoruz ve burası bence Ege Bölgesi'nin en güzel yeri. Burada kaplıca da var, denizin altından sıcak su çıkıyor. Dikili, koronavirüs sürecinde çok ideal bir yer. Özellikle hafta içi çok sakin oluyor." ifadelerini kullandı.

Dikili, İzmir, Ege, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 11:09 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'İzole' tatilin adresi: Dikili koyları - Son Dakika

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