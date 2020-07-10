İZOLE TATİLİN ALTERNATİF ADRESLERİ YAYLALAR - Gümüşhane yaylaları keşfedilmeyi bekliyor - Son Dakika

Gümüşhane'deki yaylalar, bakir güzellikleriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde izole tatil yapmak isteyenleri bekliyor.

Yeşilin, sarp dağları örtü gibi sardığı Gümüşhane yaylaları, sahil şeridindeki sıcak hava ve nemin etkisinden kurtulmak isteyenleri, serinliği, eşsiz doğası ve keşfedilmeyi bekleyen doğal güzellikleriyle karşılıyor.

Kovid-19 sürecinde farklı tatil seçeneklerine yönelen doğaseverlere karavan, çadır ve günübirlik gezinti gibi tatil seçenekleri sunan yaylalarda izole bir yaşam sürdürülebiliyor.

Doğanın dinginliği ile ziyaretçilerine huzur vadeden yaylalarda, birçok noktada karavan ve kamp turizmi yapılabilecek alanlar göze çarpıyor.

Pandemi sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzun süre evde kalan çocuklar, yaylalarda top oynayıp bisiklet sürerek aileleriyle huzurlu vakit geçirmenin keyfini yaşıyor.

Torul ilçesi sınırlarındaki 2 bin rakımlı Zermut Yaylası, Altınpınar Limni Gölü gibi alanlar kamp turizmi, Kürtün'ün Örümcek Ormanları'nın üst kısımlarında yer alan, ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Güvende ve Çıkrıkdüzü yaylaları da günübirlik, çadır ve karavanla tatil yapmak isteyenlere alternatifler sunuyor.

Çadır ve karavan haricinde konaklama isteyen doğaseverler ise yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Gümüşhane şehir merkezindeki otelleri tercih edebiliyor.

"İzole tatil yapmak isteyenler için Karadeniz yaylaları bulunmaz bir nimet"

Çıkrıkdüzü Yaylası'na gelen vatandaşlardan Nedim Güvedi, AA muhabirine, Kovid-19 salgını nedeniyle kalabalıklardan uzak durmaya çalıştığını belirterek, "Burada insanların yoğun olduğu alışveriş merkezi, kafe, kahvehane gibi yerler olmadığı için izole olmak kolay. Gurbetçilerimiz de bu sene erken geldi. İzole tatil yapmak isteyenler için Karadeniz yaylaları bulunmaz bir nimet." dedi.

Güvedi, yaylada huzurlu vakit geçirdiği için kışa kadar dönmeyi düşünmediğini dile getirdi.

Giresun'un Görele ilçesinden Kürtün'ün Güvende Yaylası'na gelen 9 yaşındaki Abdülkerim Sevim, güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

Arkadaşlarıyla yaylada top oynamaktan keyif aldığını anlatan Sevim, "Kovid-19 nedeniyle şehirde dışarı çıkamıyorduk. Burada daha özgürüm. Günübirlik de olsa güzel bir gün geçiriyorum." diye konuştu.

"Güvende Yaylası'nda kendimi güvenli hissediyorum"

Ailesiyle yaylaya gelen 10 yaşındaki Muhsin Sadık Keskin de Kovid-19 sebebiyle uzun süre evden çıkmadığını anlattı.

Yaylanın kendisi için güzel bir tercih olduğunu dile getiren Keskin, "Şehirde maske takma zorunluğu ve dışarı çıkma yasağı vardı. Burada daha az insan var. Güvende Yaylası'nda kendimi güvenli hissediyorum." ifadelerini kullandı.

12 yaşındaki Elif Ecrin Nebioğlu ise İstanbul'dan gelen aile yakınlarıyla doyasıya eğlenmek için yaylayı ziyaret ettiklerini söyledi.

Yeşil doğada kendini daha özgür ve huzurlu hissettiğini belirten Nebioğlu, "Görele Giresun'da yaşıyorum. Yaylalar güzel ve güvenli. Fazla insan olmadığı için arkadaşlarımla doyasıyla eğleniyorum." dedi.