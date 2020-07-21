İZOLE TATİLİN ALTERNATİF ADRESLERİ YAYLALAR - Doğaseverlerin huzur bulduğu adres: Yavşan Yaylası - Son Dakika

İZOLE TATİLİN ALTERNATİF ADRESLERİ YAYLALAR - Doğaseverlerin huzur bulduğu adres: Yavşan Yaylası

Kahramanmaraş'ta yeşilin her tonunun görülebildiği Yavşan Yaylası, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine doyumsuz manzaralar sunuyor.

İZOLE TATİLİN ALTERNATİF ADRESLERİ YAYLALAR - Doğaseverlerin huzur bulduğu adres: Yavşan Yaylası, System.String[]

Kahramanmaraş'ta yeşilin her tonunun görülebildiği Yavşan Yaylası, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Kent merkezine 36 kilometre uzaklıktaki, Türkiye'nin 39'uncu tabiat parkı ilan edilen Yavşan Yaylası, 3 bin 480 dekarlık büyüklüğüyle dikkati çekiyor. Bölgede 67 familyaya ve 287 cinse dağılmış 529 tür ve tür altı seviyede bitki çeşitliliği bulunuyor. Bunların 65'i ise kayıtlarda endemik olarak yer alıyor. Bilim dünyasını ilgilendiren bu yönünün yanında yayla, doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Yavşan Yaylası'nda dünyada yayılış alanı daralan ağaç türleri de bulunuyor.

Doğal güzelliğiyle Karadeniz yaylalarını aratmayan Yavşan, kente yakınlığıyla doğa tutkunlarının tercihi oluyor.

Özellikle hafta sonları doğa turlarının uğrak mekanı olan yaylaya gelenler, soğuk suyu, serin havası ve kuş sesleriyle buranın güzelliklerini doyasıya yaşıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kahramanmaraş Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda yaklaşık 3 ay boyunca misafirlerini ağırlayamayan yayla, yeniden eski günlerine dönmeye başladı.

Yaylada kamp alanlarında hem çadır kurup konaklayabilme hem de piknik yapabilme imkanı bulan ziyaretçiler, sıcak havalarda, özellikle hafta sonları buranın yolunu tutuyor.

"Vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürü Hacı Kalınkütük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem endemik bitki çeşitliliği hem de 1600 rakımdaki serin havasıyla Yavşan Yaylası'nın doğayla iç içe yaşamak isteyen vatandaşların ilgisini çektiğini söyledi.

Alanın doğa harikası bir yer olduğunu aktaran Kalınkütük, "Yayla, serin havası ve bol oksijeninden dolayı yoğun talep görüyor. Özellikle sıcak yaz aylarında çevre illerden insanların buraya geliyor. Yaylaya, serin ortamda güzel bir hafta sonu geçirmek isteyen vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösteriyor." diye konuştu.

"Havası her şeye değer"

Gaziantep'ten gelen Mehmet Meşegülü de serin havası, buz gibi suyu ve doğal ortamı tercih ederek hafta sonu tatili yapmak istedikleri için Yavşan'a geldiklerini belirterek, "Sıcaklardan kaçtık geldik. Havası da serin tam istediğimiz gibi." dedi.

Kent merkezinden gelen Halil Gök ise şehirde sıcaktan bunaldıkları için Yavşan Yaylası'na geldiklerini belirtti.

Yaylada güzel bir ortamın bulunduğunu ifade eden Gök, "Doğayla iç içe her kese buraya gelmelerini tavsiye ediyorum. Bazı doktorların bile hastalarını bol oksijenden dolayı buraya gönderdiğini biliyorum." ifadelerini kullandı.

Kilis'ten gelen Ahmet Sütçü ise Yavşan Yaylası'nın daha serin olduğunu duydukları için ailece geldiklerini söyledi.

Sütçü, "Çok güzel havası var. Herkesi yaylaya çıkmaya tavsiye ederim. Burada çok güzel eğleniyoruz. Yavşan Yaylası'nın havası her şeye değer." değerlendirmesini yaptı.

Kahramanmaraş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 11:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İZOLE TATİLİN ALTERNATİF ADRESLERİ YAYLALAR - Doğaseverlerin huzur bulduğu adres: Yavşan Yaylası - Son Dakika
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