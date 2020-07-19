İZOLE TATİLİN ALTERNATİF ADRESLERİ YAYLALAR - Doğa turizminin gözdesi Denizli yaylaları - Son Dakika

"Pamukkale" gibi dünyaca tanınan değere sahip Denizli, bu eşsiz güzelliğin yanında yaz kış doğa turizmi yapılabilen yaylalarıyla da ön plana çıkıyor.

İlçelerden Pamukkale'deki Bağbaşı, Serinhisar'daki Kefe, Babadağ'daki Taşdelen, Beyağaç'taki Topuklu, Buldan'daki Süleymanlı yaylaları, alternatif turizm için önemli seçenekler sunuyor.

Büyükşehir Belediyesinin 2015'te hizmete sunduğu Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, kentin hemen yakınında doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenleri kendine çekerken, yazın sıcaktan bunalan, kışın ise kar görmek isteyen vatandaşları ağırlıyor.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken, 4 mevsim cazibe merkezi olan Bağbaşı Yaylası'nda bungalov evlerde ya da çadırlarda konaklama imkanı sunuluyor.

Bağbaşı ve Kefe yaylalarında Büyükşehir Belediyesinin sosyal donatılarıyla misafirlere hizmet verilirken, diğerlerinde ilçe belediyelerinin tesisleri bulunuyor.

Doğal güzellikleriyle öne çıkan yaylalar, son dönemde özellikle doğa, kamp ve karavan turizminin gözde mekanı olarak doğa içinde izole yaşamak isteyenler için en güçlü alternatifler arasında yer alıyor.

"İnsanlarımız salgın döneminde yaylaları tercih ediyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Denizli'nin, başta Pamukkale ve antik şehirleri olmak üzere, turizmde birçok imkanı barındırdığını söyledi.

Kentin turizm yelpazesinin genişliğine işaret eden Zolan, şöyle konuştu:

"Şehrimizdeki yaylalar son dönemde ilgi görmeye başladı. Denizli merkezden 10 dakikada teleferikle çıkabileceğimiz Bağbaşı Yaylası, nefes alma ve serinleme için çok güzel bir yer. Yaylalarımız izole tatil anlamında birçok özelliği kendinde barındırıyor. Bir ayrı tesisimiz de Serinhisar ilçemizde Kefe Yaylası'nda bulunuyor. İnsanlarımız bu salgın döneminde yaylalara akın ediyor."

Yaylalardaki geniş alanlarda sosyal mesafenin çok iyi sağlandığına işaret eden Zolan, misafirlerin tesislerde konaklama imkanı da bulunduğunu dile getirdi.

Hüseyin Cahit Özgören ise 1995'ten bu yana Bağbaşı Yaylası'na geldiğini ifade etti.

Yaylada yaklaşık 3 ay kaldığını belirten Özgören, "Salgın döneminde evimizden çıkamadık, onun için yaylaya gelmeyi iple çektik. Sezon açılıp buraya gelince sıkıntıdan kurtulduk." diye konuştu.

Karavanıyla yazı Kefe Yaylası'nda geçiren Ahmet Göka, 15 senedir bölgeye geldiğini söyledi.

Yaylanın çok güzel olduğunu anlatan Göka, "Daha önce çadır kuruyordum. Şimdi salgından dolayı sosyal mesafeyi koruyoruz, camide de buna uyuyoruz." dedi.

Kocaeli'den gelen Mehmet Kulaksız da yaylayı çok beğendiklerini kaydetti.