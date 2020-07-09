İZOLE TATİLİN ALTERNATİF ADRESLERİ YAYLALAR - Konya'nın "yayla cenneti" Anamas Dağı - Son Dakika

İZOLE TATİLİN ALTERNATİF ADRESLERİ YAYLALAR - Konya'nın "yayla cenneti" Anamas Dağı

Konya'nın Beyşehir ilçesinin sembolü, pınarları ve ormanıyla ünlü Anamas Dağı'ndaki onlarca yayla, sıcaklıkların artmasıyla doğaseverlerin tercih ettiği yerlerin başında geliyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinin sembolü, pınarları ve ormanıyla ünlü Anamas Dağı'ndaki onlarca yayla, sıcaklıkların artmasıyla doğaseverlerin tercih ettiği yerlerin başında geliyor.

Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor

Konya'nın Beyşehir ilçesi ile Isparta'nın Yenişarbademli ilçesini kapsayan, yayla alanları bakımından zenginliğiyle öne çıkan Anamas Dağı, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havada çok sayıda yaylacıya ev sahipliği yapıyor.

Doğanın tüm etkileyici renklerinin görüldüğü, endemik bitki örtüsü, tarihi ve kültürel varlıklarının yanı sıra pınarlarıyla ziyaretçilerini büyüleyen yaylalar, doğaseverlere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Beyşehir Gölü'nün eşsiz güzelliğiyle manzarasına değer katan Anamas Dağı'nda en bilinenleri Melikler, Ağıllıca, Malanda, Anamas, Ağras, Çataloluk, Kızoluk, İslibucak, Büyük ve Küçük Muslu olmak üzere, birçok yayla yer alıyor.

Bu doğal mekanlarda yaylacılığın yanı sıra trekking, foto safari, kuş gözlemciliği, dağcılık, mağaracılık, kamp ve karavan turizmi sıklıkla yapılıyor.

Ladin, çam, sedir, ardıç, meşe, şimşir ve dişbudakın görüldüğü yoğun orman örtüsüyle kaplı, 1400 ile 2 bin 100 metre rakımlı yaylaları, serin havasıyla da özellikle sıcaktan bunalanlar tercih ediyor.

Çok sayıda çeşme ve pınarı barındıran yaylalara ulaşımın sağlandığı Beyşehir-Yeşildağ üzerindeki 55 kilometrelik rota, kıvrımlı yolları, göl manzarasının yanı sıra yeşil ile mavinin eşsiz ahengi arasında göz alıcı bir seyir zevki sunuyor.

Ulaşımın araçlarla sağlandığı yaylalarda kamp ve karavan turizmi yapanlar, gün batımının ardından kontrollü ateş yakarak, doğada baş başa kalmanın heyecanını yaşıyor.

Gece açık havada gökyüzünün sonsuz derinliğinde yıldızları ve gök cisimlerini izleme fırsatı bulanlar, oksijen oranı yüksek ortamda deliksiz uyku imkanına sahip oluyor.

"Bahar aylarında çok ilgi çekiyor"

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaylaları ziyaret eden yerli turistlerin bölge ekonomisine katkı sağladığını söyledi.

Dağdaki yaylaların çoğunluğunun Beyşehir ilçe sınırlarında kaldığına işaret eden Büyükkafalı, "Buralara Antalya'dan gelen çok oluyor. Bahar aylarında ilgi çekiyor. Dernek programı kapsamında doğa yürüyüşü programları düzenliyoruz. Bu programlar, ilgi görmesinin yanı sıra çok da seviliyor. Muhteşem ve kıymetli yaylalarımız var." diye konuştu.

Doğasever Gürzücan Kılınç da Beyşehir'de öğrencilerle Anamas Dağı'na ve yaylalarına çıktıklarını belirterek, "İki yıldır buradayım. Arkadaşlarla gördüğümüz manzaralar o kadar hoşumuza gitti ki sürekli geliyoruz. Karadeniz yaylalarıyla kıyaslanır." dedi.

Anamas Dağı, Beyşehir, Isparta, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İZOLE TATİLİN ALTERNATİF ADRESLERİ YAYLALAR - Konya'nın 'yayla cenneti' Anamas Dağı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:59 Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı 14:45 Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu 14:33 4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:33 İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 11:32 Polonya'da tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 07:33 İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi 20:03 Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
17:27
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
17:03
Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor
16:41
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
16:40
Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
16:29
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
16:19
Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı
16:05
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
15:03
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
15:03
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
15:02
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 17:33:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İZOLE TATİLİN ALTERNATİF ADRESLERİ YAYLALAR - Konya'nın "yayla cenneti" Anamas Dağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]