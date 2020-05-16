İzole yaşamında kendini bilgisayar oyununa veren gence 'hacker' şoku - Son Dakika

İzole yaşamında kendini bilgisayar oyununa veren gence 'hacker' şoku

Korona virüs nedeniyle evinde kendini uzun süredir izole edip bilgisayar oyunuyla vakit geçiren 24 yaşındaki Nasuh Yıldırım, hackerların kurbanı oldu.

İzole yaşamında kendini bilgisayar oyununa veren gence 'hacker' şoku, System.String[]

Korona virüs nedeniyle evinde kendini uzun süredir izole edip bilgisayar oyunuyla vakit geçiren 24 yaşındaki Nasuh Yıldırım, hackerların kurbanı oldu. Hackerlar, Yıldırım'ın bin lira maliyetle oyunda geliştirerek 5 bin lira değerine ulaştırdığı sanal karakterinin bütün eşyalarını çaldı. Karakterinin tamamen soyulması sonucu güçsüz kaldığını belirten Yıldırım, "Oyundayken yanıma gelenler 'kavga edelim' diye mesaj atıyorlar ama hiçbir gücüm olmadığı için onlarla savaşamıyorum. 'Karakterine ne oldu' diyenlere de 'soyuldu' diyorum. Rezil oldum" dedi.


Antalya'da yaşayan 24 yaşındaki Nasuh Yıldırım, korona virüs salgını sonrası evinde izole yaşam sürmeye başladı. İşi dışında sokağa gerekmedikçe çıkmayan Yıldırım, evde zaman geçirebilmek için bilgisayar oyunlarıyla vakit geçiriyordu. Yaklaşık 3 ay önce başladığı savaş konulu bir bilgisayar oyununa bin lira ödeme yaparak 'Dwann' isimli sanal karakterini geliştiren Yıldırım, bir gün hesabına girdiğinde, başka bir kullanıcıdan yasa dışı oyun oynadığına ve bu sebepten ötürü banlanacağına yönelik bir mesaj aldı. Oyuna ait olmayan ancak benzer şekilde hazırlanmış başka bir web sitesine Yıldırım'ı yönlendiren kişiler, ardından kullanıcı bilgilerine ulaştıkları Yıldırım'ın hesabına girerek sanal karaktere ait bütün eşyaları kendi hesaplarına aktardı. Kısa süre sonra hesabına giren Yıldırım, sanal karakterini soyulmuş halde görünce soluğu Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mucadele Şube Müdürlüğü'nde aldı. Yıldırım, şahıslar hakkında şikayetçi oldu.


"Oyundan atılacaksın" diyerek kandırmışlar


Evinde izole yaşam sürerken, bilgisayarda oyun oynayarak vakit geçirdiğini söyledi. Bir bilgisayar oyununda yaklaşık 3 aydır para ve emek harcayarak oluşturduğu sanal karakterinin hackerlar tarafından soyulduğunu ileri süren Yıldırım, "Oyunda pazarları geziyordum. 'Hakan Muhafız' adlı kişi, mesaj atarak SS (ekran video) kaydın alınmış, ban yiyeceksin' diye mesaj attı. 'Hile kullanmadım' dememe rağmen, 'yine de ban yiyeceksin' diye bir cevap verdi. Daha sonra kendi yaptıkları bir sitenin linkini attı. Oyuna birebir benzeyen bir siteydi ve kullanıcı adımı, şifremi girdim. Şifremi ele geçirip, oyundan çarlarımı attı. Şifremi kurtarıp hesabıma girdiğimde 'hacker memo' şeklinde bir mailin olduğunu gördüm. Karakterime ait bütün itemlerimi almış, kendi yan çarına aktarmış" dedi.


"Bütün emeklerim mahvoldu"


Dwann ismindeki sanal karakterinin dolandırıcılık olayı sonrası hiçbir gücünün kalmadığını belirten Yıldırım, "Karakterim oynanmayacak şekilde, hiçbir gücü kalmadı. Bu soyulmuş hali. Onlar olmadan oynamadın da anlamı olmuyor. 70 küsur level olmama rağmen, oyuna daha yeni başlamış 15-20 level beni çok hızlı bir şekilde yenebilir. Bütün emeklerim mahvoldu. Oyunda gelenler 'kavga edelim' diye mesaj atıyorlar ama hiçbir gücüm olmadığı için onlarla savaşamıyorum. 'Karakterine ne oldu' diyenlere de 'soyuldu' diyorum. Rezil oldum. Tekrar oynarsam, gerçek parayla yatırım yaparsam eski haline dönebilir. Ancak korona virüsten zamanında, paraya ihtiyaç olan bir dönemde böyle bir şey yapmam çok zor. Arkadaşlarımla da oynayamıyorum. Bunları yapanların ceza almasını istiyorum. Bunlar sadece bu oyunda değil başka yerlerde daha büyük vurgun yapabilirler" diye konuştu.


Yıldırım, şüphelilerin bulunması için şikayetçi olduğunu belirterek, karakterinin eşyalarını geri almak istediğini de sözlerine ekledi. - ANTALYA

Antalya, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 02:29 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzole yaşamında kendini bilgisayar oyununa veren gence 'hacker' şoku - Son Dakika
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