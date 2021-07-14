İzotaş İzmir Otogarı'ndaki aşı standı yoğun ilgi görüyor - Son Dakika

15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle vatandaşların bayram yolculuğu bir hafta önceden başladı. Bayramdan bir hafta öncesinde 50 bin kişinin günlük seyahat ettiği İzotaş İzmir Otogarı'nda bayrama doğru günlük yolcu rakamının 80 bini geçmesi bekleniyor.

İzmir Otogarı'nda gerçekleştirilen aşı uygulama noktası ile ilgili konuşan İzotaş İzmir Otogarı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Niyazoğlu, "Covid-19 ile mücadele kapsamında İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile ortak bir çalışma gerçekleştirdik. Bu işbirliği sonucunda mobil aşı ekibi terminalimizde faaliyetine devam ediyor. Yolcu sirkülasyonunun en yoğun olduğu giriş kapılarımızın önünde İl Sağlık Müdürlüğü ekibinin aşı standı yer alıyor. Yaklaşan bayram yoğunluğu nedeniyle aşılamada çok daha fazla kişiye ulaşılabiliyor. Aşı noktasında yolcu, çalışanlar ve İzotaş'a yolu düşen herkes aşı olabiliyor. Randevu gerekmiyor. Bu kapsamda İzotaş yönetimi olarak önce Sağlık Bakanlığı'mıza daha sonra da görevlerini canla başla yerine getiren sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Onlara her zaman destek vermeye devam edeceğiz. Bu durum her şeyden önce bizim vatandaşlık görevimizdir" şeklinde konuştu.