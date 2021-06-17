İZSİAD Başarı Hikayeleri Sohbetleri sürüyor - Son Dakika

Sirhan Özen: "İtibar en değerli varlığınız olmalı"

Özen, iş yaşamındaki kritik dönemeçleri ve başarıya giden yolda karşılaştığı zorlukları anlattı.

Toplantının açılışında konuşan İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, tam kapanma dönemi sonrası düzenledikleri bu toplantı ile Başarı Hikayeleri Sohbetleri'ne devam ettiklerini ifade etti.

DOKAY Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı aynı zamanda İZSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Münir Sirhan Özen'ı ağırlamak istediklerini söyleyen İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, "Kademeli normalleşme döneminde hafta sonu yasaklarında Başarı Hikayeleri Sohbetleri'ne devam ediyoruz. Diliyoruz ve umuyor ki bu toplantıları ilk başladığımız gibi yüz yüze devam etmek istiyoruz" dedi.

"İstiklal Madalyalı dedenin torunuyum"

DOKAY Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı aynı zamanda İZSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Münir Sirhan Özen, kendilerini ağırlayan İZSİAD' teşekkür ederek sözlerine başladı. Dost sohbeti olarak gördüğü bu toplantılar dizisinin çok değerli olduğunu ifade eden Özen, "Hem başarıya giden yolları, hem de başarıya giden yolu ararken yapılan hataları anlatmak, paylaşmak gençlere, girişimcilere önemli bir done oluyor" dedi.

Van doğumlu olduğunu ifade eden Özen, dedesinin İstiklal Madalyası sahibi bir vatanperver olduğunu söyledi. Babasının 68 kuşağı olduğunu anlatan Özen, "Babam bize nasıl insan olunur önce onu öğretti. Para kazanılır kaybedilir ama itibar en değerli varlığınız olmalıdır derdi, biz de bu görüş ile büyüdük, yetiştik" dedi. Bilkent Üniversitesi'ne Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım Bölümü'ne başladığını ifade eden Özen, "Kentsel tasarımcı olarak mezun olduk ve peyzaj mimarı oldum. Kendi işimi yapma hedefiyle bir arkadaşımla şirket kurarak belediyelere işler yaptık" dedi. Sonrasında başka bir arkadaşı ile LED denilen aydınlatma teknolojisi işine girdiğini söyleyen Özen, " Türkiye'ye aydınlatma amaçlı LED'leri getirdik ve babalarımız da Damla Led Şirket'ine ortak oldu. Bir çok proje yaptık, Arı Stüdyoları'ndan Başbakan odalarına kadar hizmet sunduk" dedi.

Profesyonel otoparktan filo kiralamaya

O dönemde dedemizin kurduğu şirketin İzmir Adnan Menderes Havalimanı otoparkının işletmesini aldığını anlatan Özen, "O dönem abim Salih Özen'in talebiyle 2005 yılında İzmir'e geldim ve otopark üzerine çalışmaya başladım" dedi. 5 araçla araba kiralama işine de girdiklerini anlatan Özen, "Gurbetçilerin yaz aylarında büyük oranda araba kiraladıklarını fark ettik. Biz de işin kaynağına inmeye karar verdik ve Almanya, Hollanda, Belçika'daki seyahat acenteleri ile anlaştık ve 5 olan araç sayımızı 60'a çıkardık" dedi. Kışın gurbetçilerin azalması ile filo kiralama işine dahil olduklarını ifade eden Özen, "Filo kiralama firmalarına yedek araç hizmeti de vermeye başlayınca araç sayımız 300 oldu ve filo kiralama işine girdik' dedi. Birçok rent a car ofisi açtıklarını belirten Özen, "Bugün Ege'nin en büyük filo kiralama şirketiyiz. Ayrıca o dönemde Yunanistan'da şirketimizi açtık, turizm belgemizi aldık. Atina'da böylece Avrupa'daki ilk ofisimizi açtık, 5 yıldır orda da hizmet veriyoruz. Ayrıca ikinci el araç satış işine de girdik " diye konuştu.