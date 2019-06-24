İZSİAD'dan belediyelere işbirliği ziyareti

İZSİAD olarak belediyeyle ortak projeler geliştirme çağrısında bulunan İZSİAD yönetimi, "Önce İzmir" mesajı verdi.

Belediye ziyaretleri kapsamında Bayraklı, Narlıdere, Konak, Karabağlar, Urla ve Karşıyaka Belediye Başkanlarını ziyaret eden İZSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, İzmir için birlikte hareket ederek önemli projeler geliştirebileceklerini söyledi. Dernek olarak İzmir için çalışmaktan mutluluk duyacaklarını belirten İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, "Yerel seçimler sonrasında göreve başlayan İzmir'in belediye başkanlarına hem başarılar dilemek hem de işbirliği yapmak için ziyaretlerde bulunuyoruz. Bugüne kadar Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı ziyaret ettik. Önümüzdeki süreçte İzmir diğer belediye başkanlarına da ziyarette bulunacağız" dedi.

Önce İzmir

Kentin gelişimi konusunda ortak projeler üretme mesajı veren İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, "Bu şehrin paydaşları olarak iş dünyası ve belediyenin ortak noktada buluşacağına inanıyoruz. İZSİAD çatısı altında toplanan tüm üyelerimizle birlikte ekonomi başta olmak üzere tüm alanlarda gelişimi destekliyor ve bunun için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu almak istiyoruz. Ziyaretlerimizin odak noktasında iş dünyası ve belediyenin ortak projeler üreterek kentimizin daha iyi bir konuma yükselmesi var. Karabağlar Belediyesi'nin bu dönemde gündeme getirdiği Uzundere'deki alanın tamamının üniversite alanı olması ve Poligon'daki arazinin rekreasyon alanı olarak dönüştürülmesi projelerinde üzerimize düşüne bir sorumluluk olursa her türlü desteği vereceğiz" diye konuştu.