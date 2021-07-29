Üye Girişi
İZSİAD'dan örnek aşı kampanyası - Son Dakika

İZSİAD'dan örnek aşı kampanyası

29.07.2021 08:17
İZSİAD'dan örnek aşı kampanyası, System.String[]

İzmir Sanayici ve İş insanları Derneği (İZSİAD) toplumsal duyarlılık çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Eğitim ve sağlık başta olmak üzere bugün kadar birçok sosyal sorumluluk projeleri ile ön plana çıkan İZSİAD, aşı kampanyası ile de örnek bir çalışmaya imza attı.

"Çarklar dönsün, okullar açılsın"

Uzun bir süredir yaşamımızı ipotek altına alan Covid 19 salgınını önlemenin en etkili yolu olan aşı konusunda toplum olarak hep birlikte hareket edilmesi gerektiğine işaret eden İZSİAD, "Çarklar dönsün, okullar açılsın" sloganı ile sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattı.

"Aşı olmaktan başka çaremiz yok"

Herkesi aşı olmaya davet ettiklerini,hayatımızı kabusa çeviren COVİD-19 salgınından kurtulmamızın başka çaresinin olmadığını vurgulayan İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, aşı olmayanların hastalıkta daha riskli olduğunu, bu nedenle ölümlü vakaların da yükseldiğini söyledi. Kampanya amaçlarının bu salgın nedeni ile kaybettikleri binlerce insanımıza yenilerini eklememek olduğunun altını çizen Küçükkurt: "Salgın nedeniyle 1.5 yıldır hayatımız alt üst oldu. Çocuklarımız yüz yüze eğitime hasret kaldı. Artık çocuklarımızı okullarıyla buluşturmamız gerekiyor. Bu süreçte birçok esnaf kepenk kapattı, hala pandemi etkisiyle piyasalar eski hareketliliğini kavuşmuş değil. Üreticilerimizin ve esnafımızın çarklarını döndürmek için herkesi duyarlı olmaya ve aşı yaptırmaya davet ediyoruz. Bu işten kurtulmamızın tek çaresi aşı. Bu konuda kimsenin kafa karışıklığı yaratmaya, insanları aşı olmaktan alıkoymaya hakkı yok" dedi.

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, okullar, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İZSİAD'dan örnek aşı kampanyası - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangından yürek burkan kareler 08:09 Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangından yürek burkan kareler Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'den ikinci darbe! Nahda Hareketi ve Tunus'un Kalbi partileri hakkında soruşturma başlatıldı 08:02 Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'den ikinci darbe! Nahda Hareketi ve Tunus'un Kalbi partileri hakkında soruşturma başlatıldı Fatih Terim, PSV maçı sonrası canlı yayında Berkan Kutlu transferinin sinyalini verdi 00:51 Fatih Terim, PSV maçı sonrası canlı yayında Berkan Kutlu transferinin sinyalini verdi
İhanete uğrayan Sevda Erginci'den eski sevgilisi Yılmaz Kunt'a manidar gönderme 00:10 İhanete uğrayan Sevda Erginci'den eski sevgilisi Yılmaz Kunt'a manidar gönderme Eşiyle tartışan genç kadın kafasına sıktı, ölüm haberini alan yakınları damada saldırdı 23:37 Eşiyle tartışan genç kadın kafasına sıktı, ölüm haberini alan yakınları damada saldırdı Kışkırttığı fil tarafından feci şekilde ezilerek hayatını kaybetti 22:41 Kışkırttığı fil tarafından feci şekilde ezilerek hayatını kaybetti
Ankara'da Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'na sabotaj girişimi! PKK yandaşı kışlayı yakmaya çalıştı 22:36 Ankara'da Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'na sabotaj girişimi! PKK yandaşı kışlayı yakmaya çalıştı Gonca Vuslateri'den radikal imaj değişikliği! Görenler gözlerine inanamadı 21:54 Gonca Vuslateri'den radikal imaj değişikliği! Görenler gözlerine inanamadı

Son Dakika Haberleri
17:55 Manavgat'ta yangın nedeniyle tahliye edilen Kalemler Mahallesi küle döndü
17:40 Cengiz Ünder adeta şov yaptı! Muhteşem çalımıyla izleyenleri mest etti
17:37 E-5'te yavaşlayan araç zincirleme kazaya sebep oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı
17:34 "Bana itaat sözü verdiniz" diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi
17:21 Müşteri kılığına giren polis, fuhuş operasyonu düzenledi
17:18 Sarı-kırmızılı kulüp Berkan Kutlu'yu aldı! 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı
17:15 Manavgat'ta yaşanan can telaşı fotoğraf karelerini yansıdı
16:49 Adana cehennemi yaşıyor! Termometreler bugün 47 dereceyi gösterdi
16:47 Başarılı tenisçi Medvede aşırı sıcaklardan patladı: Ölseydim kim hesap verecekti?
16:21 Ahmet Nur Çebi müjdeyi verdi! Beşiktaş, Ghezzal ve Rosier'i kadrosuna kattı
Son Dakika: Alevlere teslim olan Manavgat'tan acı haber! 82 yaşındaki bir vatandaşımız yaşamını yitirdi Son Dakika: Alevlere teslim olan Manavgat'tan acı haber! 82 yaşındaki bir vatandaşımız yaşamını yitirdi         
08:22
Yüzüne asit atan eski sevgilisinin evinde kalan Berfin Özek, o günleri anlattı: İntikam almak için gittim Yüzüne asit atan eski sevgilisinin evinde kalan Berfin Özek, o günleri anlattı: İntikam almak için gittim         
08:09
Türkiye için kara gün! Antalya'dan sonra 5 şehirde daha yangın çıktı Türkiye için kara gün! Antalya'dan sonra 5 şehirde daha yangın çıktı         
01:02
Manavgat'ta evi yanan kadından yürek burkan feryat: Böyle acı mı olur Allah'ım? Manavgat'ta evi yanan kadından yürek burkan feryat: Böyle acı mı olur Allah'ım?         
00:11
Galatasaray maçı sonrası PSV'den olay paylaşım: Küçük kulüp? Büyük sonuç Galatasaray maçı sonrası PSV'den olay paylaşım: Küçük kulüp? Büyük sonuç         
23:43
Sevgilisiyle barışan Şeyma Subaşı'dan uzun bir aradan sonra ilk poz geldi! Mesajı da bir hayli dikkat çekici Sevgilisiyle barışan Şeyma Subaşı'dan uzun bir aradan sonra ilk poz geldi! Mesajı da bir hayli dikkat çekici         
22:43
Hakan Çalhanoğlu, Inter'de şov yapıyor! Hazırlık maçına performansıyla damga vurdu Hakan Çalhanoğlu, Inter'de şov yapıyor! Hazırlık maçına performansıyla damga vurdu         
22:38
Osmaniye'de çıkan orman yangını sürüyor! Tedbir amacıyla evler boşaltıldı Osmaniye'de çıkan orman yangını sürüyor! Tedbir amacıyla evler boşaltıldı         
22:21
Kaza sonucu hastaneye kaldırılan adamı eli ve ayağından yatağa bağladılar Kaza sonucu hastaneye kaldırılan adamı eli ve ayağından yatağa bağladılar         
21:13
PSV'ye 2-1 mağlup olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi defterini kapattı! İşte Avrupa Ligi'ndeki yeni rakibimiz PSV'ye 2-1 mağlup olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi defterini kapattı! İşte Avrupa Ligi'ndeki yeni rakibimiz         
20:57
Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı         
19:55
Kene belası yine hortladı! Genç kadın, hastanede hayatını kaybetti Kene belası yine hortladı! Genç kadın, hastanede hayatını kaybetti         
17:37
Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen eleştirilerine anlamlı yanıt: Memleket zor dönemdeyken bileziklerini gönderdiler Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen eleştirilerine anlamlı yanıt: Memleket zor dönemdeyken bileziklerini gönderdiler         
17:35
"Bana itaat sözü verdiniz" diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi         
17:34
Alevi ve Bektaşi derneklerinden İBB'ye festival ismi tepkisi: Eğlence programına bu isim koyulmaz Alevi ve Bektaşi derneklerinden İBB'ye festival ismi tepkisi: Eğlence programına bu isim koyulmaz         
17:12
Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı         
16:33
Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım         
13:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2021 09:07:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İZSİAD'dan örnek aşı kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement