İZSİAD fidan dikim seferberliği başlattı - Son Dakika

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, yanan ormanlar için fidan dikim seferberliği başlattıklarını bildirdi.

Küçükkurt yaptığı açıklamada, İZSİAD Çevre ve Enerji Komisyonu tarafından hayata geçirilecek İZSİAD Hatıra Ormanı Projesi ile farklı türlerde binlerce fidanın dikimi yapılacağını duyurdu.

İZSİAD Çevre ve Enerji Komisyonu'nun önerisi ile projenin başladığını binlerce fidanın dikiminden sonra da bu projeyi sürdürmeyi planladıklarını belirten Küçükkurt, şunları kaydetti:

"Son günlerdeki orman yangınları ülkesini seven herkesin ciğerleri yaktı. Tüm canlılara da zarar veren bu yangınlar hepimizi üzüyor. Bu konuda ülke olarak seferberlik başlatmalıyız. Doğa bizim geleceğimiz. Doğaya sahip çıkmaz isek geleceğimizi de karartacağız. O nedenle ülkesini seven, geleceğine sahip çıkan herkesi de projemize destek olmaya davet ediyorum."