İZSİAD ile Yaşar Üniversitesi'nde imzalar atıldı - Son Dakika

Selçuk Yaşar Kampüsü'nde düzenlenen imza töreninde İZSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri Mukaddes Çelik, Ali Talak, Başar Çayır Canatan, Atilla Sezgin, Semiha Güneş ve Ali Kara'da yer alırken, protokolü Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Cemali Dinçer ile İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt imzaladı. İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, Yaşar Üniversitesi ile güç birliği yapmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İş insanları ve akademisyenlere destek

Üniversite-sanayi işbirliğinde sorunların çözümü ve katkı sağlayacak projelerde işbirliği hedefiyle bu protokolü imzalamaktan mutluluk duyduklarını belirten İZSİAD Başkanı Küçükkurt, "Akademi-sanayi işbirliği her zaman konuşulur, her zaman bu ilişkinin kurulamadığından şikâyet edilir ama buna çözüm bulma noktasında faydalı adımlar bir türlü atılmaz. Biz bu noktada fark yaratmak ve bu iş birliğini protokol ile kayıt altına alarak sistemli bir çalışma içine girmek istedik" dedi.

Yaşar Üniversitesi'nin destek veren yaklaşımının iş birliği sürecinde önemli katkısı bulunduğunu söyleyen Küçükkurt, "Bu protokol ile sanayicimizin sorunlarına çözüm arama noktasında yükü sadece akademisyen ve sanayicinin sırtına bırakmıyoruz, kurumsal olarak hem iş insanlarına hem de akademisyenlere destek olmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

"Katma değerli projeler yaratacağız"

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer de iş dünyasının ve sanayinin sorunlarına çözüm aramanın ötesinde beraber projeler geliştirmek istedikleri belirtti. Bu protokolün son derece önemli ve ileri bir adım olduğunu ifade eden Dinçer, "Hedefimiz sadece sorunlara akademik çözüm getirmek değil katma değerli projeler de üretmek, içinde iş dünyasının ve akademinin bulunduğu değerler yaratmak" dedi.