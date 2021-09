İZSİAD İzmir'i şiirle buluşturdu - Son Dakika

İzmir Aydın ve Sanatçılar Platformu sorumlusu İzmirli şair yazar Namık Kuyumcu'nun koordinasyonluğuyla yapılandırılan "Şiir Hatları", İzmirli 40 şairi, şiir severlerle müzik eşliğinde ilk olarak Bergama Vapuru'nda buluşturdu. Etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ile çok sayıda şair ve sanat sever katıldı.

"Sanat bu kente yakışıyor"

Şiir Hatları için bulundukları öneriyle projenin hayata geçmesinden mutluluk duyduklarını ifade eden İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt ise şiir dolu bir gecede yer almanın önemine vurgu yaparak, "Dizelerin taşıdığı duyguları paylaşmak için, aşk için, sevda için, hasret için, biraz da yürek acısı, ıstırabı için, olmazsa olmaz mutluluk için, yani şiir için buradayız. Sanat bu kente çok yakışıyor" dedi.

İZSİAD olarak şiir geceleri düzenlediklerini, bu fikri de İZSİAD Başkan Yardımcısı, yazar Hüseyin Cengiz'in Tunç Soyer'e önerdiğini ifade eden Küçükkurt, "Sevgili Soyer'in STK'larla düzenli toplantılarının ne kadar faydalı ve sonuç odaklı olduğunu bugün burada bir araya gelen kitleye bakarak da anlayabiliriz, bu yüzden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Soyer'e bu iletişime açık yapısı nedeniyle tekrar huzurlarınızda teşekkürü bir borç biliyorum. Şair ve yazar dostumuz Namık Kuyumcu'nun koordinasyonunda organize edilen ve 2 ay sürecek olan bu etkinliğin kültür kenti İzmir'e çok yakışacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Önerimizin karşılık bulması mutluluk verici"

İZSİAD Başkan Yardımcısı Hüseyin Cengiz de önerilerinin dikkate alınmasından çok memnun olduklarını belirterek, İzmir gibi şairlere ilham kaynağı olan bir kente bu etkinliğin çok yakıştığını söyledi.

Yüzde 75'i kadın şair

İzmir Aydın ve Sanatçılar Platformu sorumlusu ve Proje Koordinatörü İzmirli şair yazar Namık Kuyumcu da şiirin başkenti İzmir'de yapılan bu etkinliğin çok değerli olduğunu söyledi. "Şiir Hatları" İzmirli 40 şairi, şiir severlerle müzik eşliğinde ilk olarak Bergama Vapuru'nda buluşturduğunu belirten Kuyumcu, "Bu etkinlikte yer alan şairlerimizin yüzde 75'i de kadınlarda oluştu. Kadına şiddetin bu kadar artığı, kadınların hakları için daha çok mücadele etmek zorunda kaldığı bir dönemde bunu gerçekleştirdik. Kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yaparken, kadın sorunlarının çözümü için de İzmir'den bir ses verdik. Sanatın her dalı insanları iyiye güzele yönelten bir araç. Şiir de bunların en güzeli. İzmir'in her noktasında şiirlerin ulaşması güzellikleri de her yere taşıyacak" diye konuştu.