İZSU'da ihaleler elektronik ortamda yapılacak - Son Dakika

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ihalelerini elektronik ortama taşıyacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İZSU'daki ihalelerin, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde mevzuatta belirtilen e-ihale yöntemiyle yapılacağı, henüz ilana çıkılmamış ihalelerin e-ihale kapsamına dahil edileceği, böylelikle katılımcıların ve komisyon üyelerinin bir arada bulunmasının engelleneceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Elektronik ortamda yapılan ihalelerde teklifler de dahil olmak üzere istenen bütün bilgi ve belgeler Elektronik Kamu Alımları Platformu'nun (EKAP) web sitesi üzerinden hazırlanabiliyor. Ayrıca teklif sunma işlemleri de yine EKAP üzerinden yapılıyor. İhalelerin ilk oturumlarına ilişkin tutanaklara da aynı platform üzerinden erişim sağlanabiliyor."