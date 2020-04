İZSU'dan 65 yaş, kronik ve engelli vatandaşlar için kapıda hizmet - Son Dakika

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şubelere gidemeyen 65 yaş üzerindeki, kronik rahatsızlığı olan ve engelli aboneleri için kapıda hizmet uygulaması veriyor.

İZSU'dan yapılan yazılı açıklamada salgınla mücadele kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üzerindeki abonelerin şubelerden yapmaları gereken işlemleri evden çıkmadan yapmaları sağlanıyor.

Gezici ekipler tarafından verilen ve kronik rahatsızlığı olan ve engelli aboneler tarafından yararlanılan hizmet kapsamında yeni abonelik işlemlerinin yanı sıra isim değişikliği, su açma-kapama başvuruları yapılabiliyor.

Uygulamanın başlamasından bu yana 350 kişinin faydalandığı gezici ekiplerden hizmet almak için 185 Çağrı Merkezi ve him.izmir.bel.tr adresinden başvuru yapılabiliyor. Fatura sorgulama ve ödeme işlemleri için de kurumun internet sitesindeki www.izsu.gov.tr çevrimiçi (online) işlemler menüsünden ve kurumun akıllı cihazlar için hazırlanan İZSU uygulamasından yararlanılabiliyor.

Eczanelerin önüne tıbbi atık kovası

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan bir diğer önlem de salgından korunmak amacıyla kullanılan maske ve eldivenler için hastanelere ve hastanelerin civarındaki eczanelerin önüne tıbbi atık kovası yerleştirmek oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada yetkililer yurttaşları kullanılmış maske ve eldivenlerini tıbbi atık kutularına atmaları için çağrıda bulundu.

Görevliler tıbbi atık kovalarının kullanımına dair eczacıları bilgilendirdi. Hastalar için de eczanelerin camlarına bilgilendirici afişler asıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen eczacı Caner Kaya uygulamanın yerinde olduğunu belirterek, "Bunun yapılması şarttı. Bizim bu konuda dilekçelerimiz de vardı. Büyükşehir Belediyesi bunları dikkate aldığı için çok teşekkür ediyorum. Her eczanenin önüne, hatta her köşe başına bunlardan konulması benim dileğim. Halkımız bu konularda biraz zayıf. Ama bu konuda her detaya çok dikkat edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.