Son Dakika Haberleri: İzsu'dan Harmandalı'ya 22 Milyon Liralık Yatırım

İzsu'dan Harmandalı'ya 22 Milyon Liralık Yatırım

1 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Çiğli'nin Harmandalı bölgesinde taşkınlara son vermek amacıyla yağmur suyu hattı döşeyecek.

İzsu'dan Harmandalı'ya 22 Milyon Liralık Yatırım, System.String[]
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Çiğli'nin Harmandalı bölgesinde taşkınlara son vermek amacıyla yağmur suyu hattı döşeyecek. 22 milyon liralık yatırım önümüzdeki günlerde başlıyor.

İzmir'in önemli akslarında ve caddelerinde yağmursuyu problemini ortadan kaldıran İZSU Genel Müdürlüğü, mahalleler ve sokaklarda döşediği yağmur suyu kanalları ile vatandaşların sıkıntılarına son veriyor. İZSU, yağmur sularının atık su sisteminden ayrı hatta taşınmasını sağlayan bu yöntemi şimdi Çiğli Harmandalı bölgesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İnönü, Cumhuriyet, Uğur Mumcu mahallelerinde uygulayacak. Toplam 12,5 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı ve 16 kilometre uzunluğunda atık su hattı yapılarak, yağmur suyu ile kanal sularının ayrı toplanması sağlanacak; yağışlarda su birikintilerinin önüne geçilecek. Ayrıca Harmandalı Deresinin yan kolu olan Tokul Ağıl Deresinde ıslah çalışması yapılacak. 22 milyon liraya mal olacak çalışmalar 18 ayda tamamlanacak. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

İzmir, Harmandalı, İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
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