İZSU'dan önemli açıklama:

İZSU Genel Müdürlüğü, 5216 sayılı yasayla köy statüsünden çıkarılarak mahalleye dönüştürülmüş 191 yerleşim yerindeki su tarifelerinin indirim kapsamı dışında tutulmasının oluşturduğu mağduriyeti büyük ölçüde giderdi. 167 yerleşimin "Orman Köyü" vasfını koruması yasal dayanak kabul edilerek, yaklaşık 55 bin abonenin faturaları 1 Ekim'den itibaren eski tarifeye göre yeniden düzenlendi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklik nedeniyle, bu kapsamdaki 191 köyde bulunan abonelerin 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren metropoldeki karşılığı olan abone türlerine aktarıldığı ve bu nedenle yüksek fatura bedelleriyle karşılaşıldığı belirtildi.



İZSU Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğince yapılan değerlendirmelerin ardından, yeni bir düzenlemeyle söz konusu mahallelerden orman köyü statüsündeki 167'sinde yaşayanların mağduriyetinin giderildiğini belirten yetkililer, diğer 24 köy için de yeni bir tarife hazırlanması yönünde çalışmaların sürdüğünü açıkladı.



İade ve mahsuplaşma başladı



İndirimli tarifeden yararlanması için faturaları yeniden düzenlenen 167 orman köyündeki yaklaşık 55 bin abonenin iade veya mahsuplaşma işlemleri başladı. Buna göre; bugüne kadar ödeme yapmamış olanlar İZSU veznelerinden ödemeleri gereken indirimli tarife üzerinden hesaplanmış yeni tutarı öğrenebilecek. Fazladan ödeme yapanlar için sonraki ayların faturaları üzerinden mahsuplaşma yöntemine gidilecek. İade yapılmasını isteyenler ise İZSU Genel Müdürlüğü'ne dilekçeyle başvuruda bulunabilecek.



5216 Sayılı Kanun ile İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırlarına bağlanan 191 köyden 167'sinin "Orman Köyü", 24'ünün ise "mahalle" statüsünde bulunduğu hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"5216 sayılı kanun ile mahalleye dönüşen 24 köydeki 12 bin 87 adet aboneye 19 Temmuz 2019 tarihli yasa değişikliği nedeniyle indirimli tarife uygulamasına devam edilememektedir. Bu abonelerimize metropolde bulunan abonelerimizle aynı tarifeden fatura çıkarılmaktadır. Bu kullanıcılarımızın 463 adedi 'Tarım ve Hayvancılık' abonesidir. 5216 Sayılı Yasa ile mahalleye dönüştürülmüş olmaları nedeniyle metropoldeki tarifeler üzerinden su faturası tahakkuk eden bu yerlerde ya şayan insanların bir kısmı köy yaşamını devam ettirmektedir, yani geçimlerini tarım ve hayvancılık yaparak sağlamaktadır. Geçimlerini bu şekilde tarım ve hayvancılık yaparak sağlayan bu vatandaşlarımızın ekonomik durumunun 'Eski Köyler' tarifesi uyguladığımız yerlerde yaşayan vatandaşlarımızdan farklı olmadığı göz önüne alınarak bu köylerde bulunan abonelerimize de yeni bir tarifenin yapılması yönünde çalışmalarımız devam etmektedir." - İZMİR