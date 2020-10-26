İZSU'dan Şehir Hastanesine 3 km uzunluğunda içme suyu hattı - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Bayraklı ilçesinde yapımı devam eden Şehir Hastanesinin faydalanacağı içme suyu hattının yapımını sürdürüyor. 3 kilometre uzunluğundaki hat projesinin üçte ikilik kısmı tamamlandı. 1 milyon 600 bin liraya mal olacak yatırımın kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.

İZSU Genel Müdürlüğü 2021 yılında hizmete gireceği açıklanan İzmir Şehir Hastanesinin içme suyu altyapısını sağlamak amacıyla başlattığı çalışmaları sürdürüyor. Hastanenin su ihtiyacını karşılayacak altyapı çalışmaları için 1 milyon 600 bin liralık yatırım planlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Bayraklı ilçesinde yapımı devam eden 2 bin 60 yatak kapasiteli hastaneye içme suyu ulaştırılmasını hedefleyen proje kapsamında 3 kilometrelik hat imal ediyor. Çalışmaların 2 kilometrelik bölümü tamamlandı.

Arızalardan etkilenmeyecek

622 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen Şehir Hastanesi'nin içme suyu ihtiyacı Göksu Sarıkız su kaynaklarından sağlanacak. İlerleyen dönemlerde Gördes Barajı'ndan gelecek su da aynı hatta bağlanarak 2021 yılında hizmete açılması planlanan Şehir Hastanesi'ne ulaştırılacak. Hastanenin kısa süreli de olsa arıza kaynaklı su kesintilerinden etkilenmemesi için hattın bağlantısı Bornova ana su depolarından yapılacak. - İZMİR