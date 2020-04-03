İZSU'dan tasarruf uyarısı - Son Dakika
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İZSU'dan tasarruf uyarısı

6 saat önce

Korona virüs salgını mart ayında su tüketimini artırdı.

İZSU'dan tasarruf uyarısı, System.String[]

Korona virüs salgını mart ayında su tüketimini artırdı. Yaz ayları için gerekli önlemleri aldıklarını belirten İZSU yetkilileri, önümüzdeki süreçte sorun yaşamamak için su tasarrufuna önem verilmesi uyarısında bulundu.


Korona virüs salgınına karşı alınan kişisel tedbirler İzmir'de su tüketimini artırdı. Mart ayında tüketilen su miktarı geçen yılın aynı dönemine oranla 1 milyon metreküp artarak 19 milyon 300 bin metreküpe yaklaştı. İZSU yetkilileri yaz ayları için önlemlerini aldıklarını belirtirken, önümüzdeki süreçte yaşanabilecek sorunlara karşı da su tasarrufu uyarısında bulundu. İZSU yetkilileri, "Sadece kentlerimizin nüfusu ve tükettiğimiz suyun toplam miktarı değil, kişi başına tüketilen su miktarı da giderek yükseliyor. 2050 yılına kadar içme suyu sıkıntısı yaşamamızı önleyecek projelerimiz var ama bir yandan da bireysel önlemlerle tüketimi kontrol altına almak zorundayız. Evlerimizde alacağımız küçük tedbirler toplamda binlerce metreküp suyun tasarruf edilmesini sağlıyor" diye konuştu.


Evde alınabilecek tasarruf önlemleri şu şekilde sıralandı:


El yıkarken, diş fırçalarken, tıraş olurken, bulaşık durularken suyu boşa akıtmamaya dikkat edilmeli.


Damlatan bir tek musluktan günde 7 kova su kaybolduğundan musluk ve rezervuar arızaları ihmal edilmemeli.


Gizli su kaçağı olup olmadığını anlamak için su muslukları kapatılıp, su sayacındaki rakamı okunmalı. Su kullanmadan geçen iki saatin sonunda sayacı tekrar okunmalı ve iki rakam arasında fark varsa önlem alınmalı.


Banyo ve tuvalette kullanılan su evin toplam su tüketiminin yüzde 70'ine eşit olduğundan 16 litrelik tuvalet rezervuarına su dolu 2 adet plastik şişe koyularak su tüketimi yüzde 20 oranında azaltılabilir.


Rezervuarları yenilerken daha düşük kapasiteli olanlar tercih edilebilir.


Çamaşır ve bulaşık makineleri bir defada ortalama 40 litre su tükettiğinden, makineler tam doldurulmadan çalıştırılmamalı ve kısa programlar tercih edilmeli.


Bahçe sulamak için buharlaşmanın az olduğu sabah ya da aksam üstü saatlerini tercih edilmeli.


Sebze ve meyve yıkanan suyla çiçek sulanabilir ve temizlik yapılabilir.


Otomobiller silerek ya da kova ve sünger kullanarak temizlenebilir. - İZMİR

İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:52 Kaynak: İHA

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