İZSU ihaleleri artık canlı yayında - Son Dakika
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İZSU ihaleleri artık canlı yayında

6 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, tüm ihaleleri internet sitesi üzerinden canlı yayınlamaya başladı.

İZSU ihaleleri artık canlı yayında, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, tüm ihaleleri internet sitesi üzerinden canlı yayınlamaya başladı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü yapım işleri, mal ve hizmet alımı için çıktığı tüm açık ihaleleri canlı yayınlamaya başladı. Canlı yayın bağlantılarına kurumun resmi internet adresindeki "İhale Duyuruları" başlığından ulaşılabiliyor. Bu kısımda aynı zamanda ihalelerin tarihleri ve ihalelerle ilgili detaylar da bulunuyor.


Yılda yaklaşık 200 ihale yaptıklarını belirten İZSU Genel Müdürü Raif Canbek, her zaman halkın ve kamunun çıkarlarını koruma prensibiyle hareket ettiklerini söyleyerek şöyle konuştu: "Tüm ihaleleri şeffaf bir biçimde gerçekleştiriyoruz. Başkanımız Tunç Soyer, bu yaklaşımımızı bir adım daha ileri taşıyarak ihalelerimizin canlı yayınlar aracılığıyla da izlenebilir olmasını talep etti. Biz de gerekli altyapıyı oluşturarak İZSU Genel Müdürlüğü'nün web sitesi üzerinden yayınlara başladık" diye konuştu. - İZMİR

İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:47 Kaynak: İHA
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