İZSU ihaleleri elektronik ortamda yapılacak - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronav irüs salgınıyla mücadele kapsamında İZSU ihalelerini elektronik ortama taşıyor. İhaleler mevzuatta belirtilen e-ihale yöntemiyle yapılacak.



İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ihalelerini elektronik ortamda yapma kararı aldı. Kamu İhale Kurumunun önerisiyle benimsenen yeni uygulamaya göre henüz ilana çıkılmamış ihaleler e-ihale kapsamına dahil edilecek. Böylelikle katılımcıların ve komisyon üyelerinin bir arada bulunması engellenmiş olacak.



Tüm ihale süreci internetten yürütülecek



Elektronik ortamda yapılan ihalelerde teklifler de dahil olmak üzere istenen bütün bilgi ve belgeler Elektronik Kamu Alımları Platformunun (EKAP) web sitesi üzerinden hazırlanabiliyor. Ayrıca teklif sunma işlemleri de yine EKAP üzerinden yapılıyor. İhalelerin ilk oturumlarına ilişkin tutanaklara da aynı platform üzerinden erişim sağlanabiliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer e-ihale yönteminin belediyenin tüm birimlerinde uygulanması için talimat verdi. - İZMİR