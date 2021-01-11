İZSU'nun yanlış faturası tüketici hakem heyetinden döndü - Son Dakika

İzmir'de Çiğli İlçe Tüketici Hakem Heyeti, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) geçen yıl bir abonesine gönderdiği su tüketim bedelinde fazladan faturalandırdığı 91 lira 18 kuruşun tüketiciye iadesine karar verdi.

Çiğli ilçesinde ikamet eden avukat Ömer Bozdağ, 2020 yılında salgın sürecinin başlamasının ardından Mart, Nisan ve Mayıs aylarında İZSU'nun evindeki su sayaçlarını okumadığını, Haziran ayında yapılan okumada kendisinden ödenmesi istenen fatura tutarının fazla olduğu iddiasıyla Çiğli İlçe Tüketici Hakem Heyetine başvurdu.

Başvuru üzerine hakem heyeti konunun araştırılması için bilirkişi görevlendirdi.

Bilirkişinin yaptığı incelemenin ardından İZSU'nun yanlış faturalandırma yaparak Bozdağ'dan 91 lira 18 kuruş fazla tahsil ettiği yönünde rapor hazırladı.

Çiğli İlçe Tüketici Hakem Heyeti konuyu karara bağlayarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün yanlış faturalandırdığı tutarı Bozdağ'a geri ödenmesine karar verdi.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan avukat Ömer Bozdağ, 2020 yılında salgın sürecinin başlamasının ardından alınan önlemler kapsamında toplumun tüm kesimlerinin evlerine kapandığını ve elektrik, su gibi harcamalarına devam ettiğini anımsattı.

Bu sürede 3 ay boyunca İZSU'nun okuma yapmadığını, Haziran ayında yapılan okumada ise su faturasının fazla olduğunu fark ederek konuyu tüketici hakem heyetine taşıdığını belirten Bozdağ, "Meblağ olarak çok küçük bir miktar olarak görülebilir ama bilinçli tüketici olmak, faturaları takip etmek, haksız kazançların önüne geçmek önemli." diye konuştu.

Bozdağ, kurumların bu tür yanlışların önüne geçmek için her türlü önemli alması gerektiğini sözlerine ekledi.