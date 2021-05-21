İZSU santrali onlara emanet - Son Dakika

İZSU santrali onlara emanet

21.05.2021 00:49

İZSU santrali onlara emanet İki görme engelli ve bir bedensel engelli personel, İZSU santralinde her gün binlerce kişiye hizmet veriyor "Biz kendimize 'şampiyonlar ligi' diyoruz" İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün santral birimi, iki görme engelli ve bir bedensel engelli...

İZSU santrali onlara emanet

İki görme engelli ve bir bedensel engelli personel, İZSU santralinde her gün binlerce kişiye hizmet veriyor

"Biz kendimize 'şampiyonlar ligi' diyoruz"

İZMİR - İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün santral birimi, iki görme engelli ve bir bedensel engelli personele emanet. Kendilerine "Şampiyonlar ligi" diyen üçlü, birbirlerine zaman zaman destek olarak günde binlerce vatandaşa hizmet veriyor.

İZSU'nun santral biriminde çalışan 44 yaşındaki görme engelli Uğur İçli, 31 yaşındaki görme engelli Murat Arslan ve 35 yaşındaki bedensel engelli Erhan Dayanıklı, her gün binlerce kişiye telefonla hizmet veriyor. İşlerini başarıyla sürdüren personeller, zaman zaman birbirlerine destek olarak çalışmalarına devam ediyor. Kendilerine "Şampiyonlar ligi" adını takan İZSU görevlileri, kurumda uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek, "Biz burada engelimizi unutuyoruz" diyor.

"Parmaklarım, gözlerimdir"

Halkla İlişkiler Bölümü mezunu olan Uğur İçli, üniversiteden mezun olmasının ardından İZSU'da stajyer olarak işe girdi. İçli, 2002 yılında ise santral biriminde profesyonel olarak çalışmaya başladı. Birimde santral amiri olarak görev yapan İçli, "Biz 30 ilçede milyonlarca insana hizmet veriyoruz. Yazın yoğunluğumuz artıyor. Sabah 08.00'da mesaiye başlarız. Günde ortalama 3 bin, yoğun günlerde ortalama 4 bin 500 kişiye hizmet veririz. Ben daha önce bilgisayar ve daktilo kursu almıştım. Bu kurs, işimi çok kolaylaştırdı. Zaten klavyedeki 5 rakamı, görme engelliler için kabartmalıdır. Biz onun etrafında döneriz. Klavyede parmaklarım, gözlerimdir" dedi.

"Kurumumuzun aynasıyız"

İşini severek yaptığını ifade eden İçli, "İnsan eğer çalışmayı severse, işini severse her daim işine dört elle sarılır. Elbette engelimizle ilgili hayatta sorunlarla karşılaşıyoruz ama işe her geldiğimde 'çok şükür işimiz var' diyorum. Biz burada el üstünde tutuluyoruz. Hatta 'burada engelimi unutuyorum' diyebilirim. İş sırasında herkes bize yardımcı olur. Üstlerimiz bir dediğimizi iki etmez. Birimde de uyum içerisinde çalışıyoruz. Moralimizi yüksek tutuyoruz. Benim görmediğim yerde Erhan görür, Erhan'ın duymadığı yerde Murat duyar. Entegre şekilde çalışmazsak koordinasyon sağlayamayız. Burada bir tatlı dil, bir güler yüz çok önemli. Sonuçta insanlara hizmet veriyoruz ve biz kurumumuzun aynasıyız. Kurumumuzu en iyi şekilde temsil etmek durumundayız. Biz kendimize 'şampiyonlar ligi' diyoruz. Burada üç kardeş, artık aile olduk" diye konuştu.

"Bir üçgenin üç kenarıyız"

Santral biriminde operatör olan bedensel engelli Erhan Dayanıklı da, "Önce 10 yıl İZELMAN'a bağlı çalıştım. Yaklaşık bir yıl da İZSU'da çalışıyorum. Burada, vatandaşı doğru birime ve kişiye yönlendiriyorum. Biz burada birbirimizi tamamlıyoruz, birbirimize destek oluyoruz. Bir üçgenin üç kenarı gibiyiz" ifadelerini kullandı. Görme engelli santral operatörü Murat Arslan ise, "Ben 7 yıldır burada çalışıyorum. Burada vatandaşlarımıza telefon aracılığı ile hizmet veriyorum. Birimde paslaşarak çalışıyoruz. Birbirimize yardımcı oluyoruz. Burada engelimizi unutuyoruz. Artık aile olduk. Bizim en iyi yapabileceğimiz iş bu. Bunu da layıkıyla yapıyoruz" sözlerine yer verdi.

"Mücadeleyi bırakmayın"

Santralde çalışan engelli bireylerin yanı sıra, kurumda büro personeli görevini yürüten bedensel engelli Osman Kenan da bulunuyor. Kenan, "İşimi severek yapıyorum. Bizlere fırsat verildiği zaman çok iyi işler yapacağımızı biliyorum. Ben kendimi engelli olarak görmüyorum. Bazı engelli arkadaşlar, kendilerine olan bakıştan rahatsız olup eve kapanıyorlar ama benim gibi arkadaşların mücadeleyi bırakmamalarını isterim" dedi.

İZSU santrali onlara emanet
İZSU santrali onlara emanet
İZSU santrali onlara emanet
İZSU santrali onlara emanet

Su ve Kanalizasyon İdaresi, Görme Engelli, Engelli, İzmir, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İZSU santrali onlara emanet - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Esnafa hibe desteği resmen yürürlüğe girdi! 17 Mayıs itibarıyla gelir vergisi mükellefi olan esnaf yararlanacak Esnafa hibe desteği resmen yürürlüğe girdi! 17 Mayıs itibarıyla gelir vergisi mükellefi olan esnaf yararlanacak Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi Son Dakika: Hamas ile İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes konusunda anlaştı Son Dakika: Hamas ile İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes konusunda anlaştı Sense8 dizisinin yıldızı Miguel Angel Silvestre'den Hande Erçel'in teklifine olumlu yanıt Sense8 dizisinin yıldızı Miguel Angel Silvestre'den Hande Erçel'in teklifine olumlu yanıt Son Dakika! Bakan Koca, 120 milyon doz Biontech aşısını işaret edip müjdeyi verdi: Salgının sonu görünüyor Son Dakika! Bakan Koca, 120 milyon doz Biontech aşısını işaret edip müjdeyi verdi: Salgının sonu görünüyor Rize'de protesto edilen Meral Akşener'le ilgili provokasyon çağrısı: Taşlayın, öldürün pompalı tüfekle Rize'de protesto edilen Meral Akşener'le ilgili provokasyon çağrısı: Taşlayın, öldürün pompalı tüfekle Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi

Son Dakika Haberleri
11:53 Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti!
11:09 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak
11:08 Abdurrrahim Albayrak, Galatasaray seçimlerinde 'Bende varım' diyor!
11:02 Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı
10:53 Kaptan Arda Turan'dan Fatih Terim'e: Sevince böyle bakarsın
10:48 Kripto parada dev çöküş: Bir haftada yüzde 50'ye ulaştı!
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
Son Dakika: Batman'da askeri tesise 3 adet maket uçakla saldırı girişimi Son Dakika: Batman'da askeri tesise 3 adet maket uçakla saldırı girişimi         
00:16
"Küs öldü" demişlerdi! İbrahim Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz paylaşımı         
00:06
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Ghezzal ve Aboubakar'a veda gibi sözler Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Ghezzal ve Aboubakar'a veda gibi sözler         
22:22
Duygu Özaslan'ın eski halinden eser kalmadı! Bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti Duygu Özaslan'ın eski halinden eser kalmadı! Bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti         
22:17
Galatasaray yeni sezonun ilk transferini Alpaslan Öztürk ile yaptı Galatasaray yeni sezonun ilk transferini Alpaslan Öztürk ile yaptı         
21:42
Aramızdan ayrılan Oğuz Yılmaz'ın son sözlerini aranjörü gözyaşları içinde anlattı Aramızdan ayrılan Oğuz Yılmaz'ın son sözlerini aranjörü gözyaşları içinde anlattı         
21:29
Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı         
20:28
Tunceli'de Tunceli'de "canlı bomba" krizi! 2 jandarma açığa alındı         
18:25
6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi 6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi         
15:25
Liverpool'un kadroda düşünmediği Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu Liverpool'un kadroda düşünmediği Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu         
14:09
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti         
11:28
Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı         
11:03
Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu         
10:09
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz ve Edin Visca transferinde mutlu sona ulaştı Fenerbahçe, Dorukhan Toköz ve Edin Visca transferinde mutlu sona ulaştı         
09:47
Faslı kadın turist Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı Faslı kadın turist Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı         
09:23
Bakan Soylu'dan Sedat Peker'e: Karısının iç çamaşırına sığınan edepsiz Bakan Soylu'dan Sedat Peker'e: Karısının iç çamaşırına sığınan edepsiz         
00:19
Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı         
22:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2021 00:59:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İZSU santrali onlara emanet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement